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Песков рассказал об особых условиях для развития науки в России - РИА Новости, 06.11.2024
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17:53 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/peskov-1982275194.html
Песков рассказал об особых условиях для развития науки в России
Песков рассказал об особых условиях для развития науки в России - РИА Новости, 06.11.2024
Песков рассказал об особых условиях для развития науки в России
Для науки в России создаются особые условия, без поддержки науки суверенизация РФ невозможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:53
2024-11-06T17:53
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Для науки в России создаются особые условия, без поддержки науки суверенизация РФ невозможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы знаете, что сейчас по решению президента идет десятилетие науки и технологий. И это действительно десятилетие, когда для науки создаются особые условия, ибо без развития науки дальнейшее прохождение нашей страны по пути суверенизации, суверенизации всего: и нашей жизни, и суверенизация нашей внешней политики, суверенизация нашего технологического уровня развития, оно невозможно. Это все обеспечивается благодаря нашим ученым", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые". Он отметил, что сегодня в России действует целый ряд программ по развитию науки и по привлечению в нее молодых ученых.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982272553.html
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россия, дмитрий песков
Россия, Дмитрий Песков
Песков рассказал об особых условиях для развития науки в России

Песков заявил, что без поддержки науки суверенизация России невозможна

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Для науки в России создаются особые условия, без поддержки науки суверенизация РФ невозможна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что сейчас по решению президента идет десятилетие науки и технологий. И это действительно десятилетие, когда для науки создаются особые условия, ибо без развития науки дальнейшее прохождение нашей страны по пути суверенизации, суверенизации всего: и нашей жизни, и суверенизация нашей внешней политики, суверенизация нашего технологического уровня развития, оно невозможно. Это все обеспечивается благодаря нашим ученым", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
Он отметил, что сегодня в России действует целый ряд программ по развитию науки и по привлечению в нее молодых ученых.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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