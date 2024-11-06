https://ria.ru/20241106/peskov-1982273926.html

Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа

Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа - РИА Новости, 06.11.2024

Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему по-прежнему неизвестно, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:51

2024-11-06T17:51

2024-11-06T17:59

выборы президента сша — 2024

владимир путин

дмитрий песков

в мире

сша

россия

украина

дональд трамп

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему по-прежнему неизвестно, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США."Мне по-прежнему неизвестно о намерении Путина поздравлять Трампа", - сказал Песков журналистам в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".Он напомнил, что речь идет о выборах в недружественной стране, которая вовлечена в конфликт вокруг Украины.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982276886.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

выборы президента сша — 2024, владимир путин, дмитрий песков, в мире, сша, россия, украина, дональд трамп