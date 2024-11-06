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Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
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17:51 06.11.2024 (обновлено: 17:59 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/peskov-1982273926.html
Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа
Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа - РИА Новости, 06.11.2024
Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему по-прежнему неизвестно, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:51
2024-11-06T17:59
выборы президента сша — 2024
владимир путин
дмитрий песков
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему по-прежнему неизвестно, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США."Мне по-прежнему неизвестно о намерении Путина поздравлять Трампа", - сказал Песков журналистам в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".Он напомнил, что речь идет о выборах в недружественной стране, которая вовлечена в конфликт вокруг Украины.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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выборы президента сша — 2024, владимир путин, дмитрий песков, в мире, сша, россия, украина, дональд трамп
Выборы президента США — 2024, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп
Песков не знает, будет ли Путин поздравлять Трампа

Песков заявил, что ему по-прежнему неизвестно, будет ли Путин поздравлять Трампа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ему по-прежнему неизвестно, будет ли российский лидер Владимир Путин поздравлять Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США.
«
"Мне по-прежнему неизвестно о намерении Путина поздравлять Трампа", - сказал Песков журналистам в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
Он напомнил, что речь идет о выборах в недружественной стране, которая вовлечена в конфликт вокруг Украины.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Песков: победа Трампа не имеет отношения к российской действительности
Вчера, 17:56
 
Выборы президента США — 2024Владимир ПутинДмитрий ПесковВ миреСШАРоссияУкраинаДональд Трамп
 
 
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