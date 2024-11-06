Песков рассказал, как попасть на стажировку в администрацию президента
Песков: не все подразделения в администрации президента берут на работу стажеров
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как будущим специалистам попасть на стажировку в администрацию президента России.
Вопрос Пескову о возможности стажировки и дальнейшего трудоустройства в администрации президента РФ задала ученица 11-го класса Дарья Курьянова из Екатеринбурга. Она рассказала, что планирует поступить после школы на экономическое направление в университет.
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"Не все подразделения берут к себе на работу стажеров и практикантов. У нас есть в администрации президента экспертное управление, которое занимается экономическими вопросами. Вы можете написать мне на электронную почту, она есть на сайте президента России. Я с ними поговорю, берут ли они практикантов. Если берут, то мы договоримся, чтобы вас взяли на стажировку. Но вам сначала нужно будет сдать ЕГЭ, потом поступить в институт по специальности, и потом мы уже в каникулы попробуем что-то для вас сделать", - сказал он на лекции в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
Песков отметил, что желание попасть на такую престижную работу может стать хорошим стимулом для успешной сдачи экзаменов и дальнейшего поступления.
"Вам нужно будет пройти свою часть дороги", - добавил он.
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