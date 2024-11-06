https://ria.ru/20241106/peskov-1982272553.html

Песков рассказал, как попасть на стажировку в администрацию президента

Песков рассказал, как попасть на стажировку в администрацию президента - РИА Новости, 06.11.2024

Песков рассказал, как попасть на стажировку в администрацию президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как будущим специалистам попасть на стажировку в администрацию президента России. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:47

2024-11-06T17:47

2024-11-06T17:47

общество

россия

екатеринбург

москва

дмитрий песков

манеж

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как будущим специалистам попасть на стажировку в администрацию президента России. Вопрос Пескову о возможности стажировки и дальнейшего трудоустройства в администрации президента РФ задала ученица 11-го класса Дарья Курьянова из Екатеринбурга. Она рассказала, что планирует поступить после школы на экономическое направление в университет. "Не все подразделения берут к себе на работу стажеров и практикантов. У нас есть в администрации президента экспертное управление, которое занимается экономическими вопросами. Вы можете написать мне на электронную почту, она есть на сайте президента России. Я с ними поговорю, берут ли они практикантов. Если берут, то мы договоримся, чтобы вас взяли на стажировку. Но вам сначала нужно будет сдать ЕГЭ, потом поступить в институт по специальности, и потом мы уже в каникулы попробуем что-то для вас сделать", - сказал он на лекции в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые". Песков отметил, что желание попасть на такую престижную работу может стать хорошим стимулом для успешной сдачи экзаменов и дальнейшего поступления. "Вам нужно будет пройти свою часть дороги", - добавил он. В Москве с 4 по 6 ноября проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Центральная площадка марафона - выставочный зал "Манеж".

https://ria.ru/20241106/peskov-1982265804.html

https://ria.ru/20240923/stazhirovka-1974152558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, екатеринбург, москва, дмитрий песков, манеж