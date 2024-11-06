Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал, как попасть на стажировку в администрацию президента - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/peskov-1982272553.html
Песков рассказал, как попасть на стажировку в администрацию президента
Песков рассказал, как попасть на стажировку в администрацию президента - РИА Новости, 06.11.2024
Песков рассказал, как попасть на стажировку в администрацию президента
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как будущим специалистам попасть на стажировку в администрацию президента России. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:47
2024-11-06T17:47
общество
россия
екатеринбург
москва
дмитрий песков
манеж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:82:2048:1234_1920x0_80_0_0_77cf04af176b058a5f36bb3341e5db8f.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как будущим специалистам попасть на стажировку в администрацию президента России. Вопрос Пескову о возможности стажировки и дальнейшего трудоустройства в администрации президента РФ задала ученица 11-го класса Дарья Курьянова из Екатеринбурга. Она рассказала, что планирует поступить после школы на экономическое направление в университет. "Не все подразделения берут к себе на работу стажеров и практикантов. У нас есть в администрации президента экспертное управление, которое занимается экономическими вопросами. Вы можете написать мне на электронную почту, она есть на сайте президента России. Я с ними поговорю, берут ли они практикантов. Если берут, то мы договоримся, чтобы вас взяли на стажировку. Но вам сначала нужно будет сдать ЕГЭ, потом поступить в институт по специальности, и потом мы уже в каникулы попробуем что-то для вас сделать", - сказал он на лекции в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые". Песков отметил, что желание попасть на такую престижную работу может стать хорошим стимулом для успешной сдачи экзаменов и дальнейшего поступления. "Вам нужно будет пройти свою часть дороги", - добавил он. В Москве с 4 по 6 ноября проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Центральная площадка марафона - выставочный зал "Манеж".
https://ria.ru/20241106/peskov-1982265804.html
https://ria.ru/20240923/stazhirovka-1974152558.html
россия
екатеринбург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972355048_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_4e518ce9358977b548b834002dd1d74d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, екатеринбург, москва, дмитрий песков, манеж
Общество, Россия, Екатеринбург, Москва, Дмитрий Песков, Манеж
Песков рассказал, как попасть на стажировку в администрацию президента

Песков: не все подразделения в администрации президента берут на работу стажеров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как будущим специалистам попасть на стажировку в администрацию президента России.
Вопрос Пескову о возможности стажировки и дальнейшего трудоустройства в администрации президента РФ задала ученица 11-го класса Дарья Курьянова из Екатеринбурга. Она рассказала, что планирует поступить после школы на экономическое направление в университет.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Песков рассказал, каким будет будущий президент России
Вчера, 17:25
«
"Не все подразделения берут к себе на работу стажеров и практикантов. У нас есть в администрации президента экспертное управление, которое занимается экономическими вопросами. Вы можете написать мне на электронную почту, она есть на сайте президента России. Я с ними поговорю, берут ли они практикантов. Если берут, то мы договоримся, чтобы вас взяли на стажировку. Но вам сначала нужно будет сдать ЕГЭ, потом поступить в институт по специальности, и потом мы уже в каникулы попробуем что-то для вас сделать", - сказал он на лекции в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
Песков отметил, что желание попасть на такую престижную работу может стать хорошим стимулом для успешной сдачи экзаменов и дальнейшего поступления.
"Вам нужно будет пройти свою часть дороги", - добавил он.
В Москве с 4 по 6 ноября проходит федеральный просветительский марафон "Знание.Первые". Центральная площадка марафона - выставочный зал "Манеж".
Московский кремль - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Кремле рассказали о стажировке участников программы "Время героев"
23 сентября, 02:57
 
ОбществоРоссияЕкатеринбургМоскваДмитрий ПесковМанеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала