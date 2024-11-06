https://ria.ru/20241106/peskov-1982269664.html

Россия должна достойно пройти через неспокойные времена, заявил Песков

Россия должна достойно пройти через неспокойные времена, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024

Россия должна достойно пройти через неспокойные времена, заявил Песков

В мире настали неспокойные времена, Россия должна пройти через них достойно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:38

2024-11-06T17:38

2024-11-06T17:38

общество

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В мире настали неспокойные времена, Россия должна пройти через них достойно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы живем с вами в очень неспокойное время, во время перемен. И вы помните, было и есть такое китайское проклятие: чтобы тебе жить во время перемен. Наверное, так оно и есть: всегда комфортнее жить во время предсказуемости, абсолютной стабильности, но это не про нас. У нас с вами другие времена, и нам надо достойно, каждому из нас индивидуально, и нашей стране надо достойно пройти через это время", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые". Он подчеркнул, что успех в этом вопросе во многом зависит от молодого поколения.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982261431.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, дмитрий песков