Россия должна достойно пройти через неспокойные времена, заявил Песков
Песков: в мире настали неспокойные времена, РФ должна пройти через них достойно
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В мире настали неспокойные времена, Россия должна пройти через них достойно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Мы живем с вами в очень неспокойное время, во время перемен. И вы помните, было и есть такое китайское проклятие: чтобы тебе жить во время перемен. Наверное, так оно и есть: всегда комфортнее жить во время предсказуемости, абсолютной стабильности, но это не про нас. У нас с вами другие времена, и нам надо достойно, каждому из нас индивидуально, и нашей стране надо достойно пройти через это время", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
Он подчеркнул, что успех в этом вопросе во многом зависит от молодого поколения.