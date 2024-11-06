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США не понимали последствий использования доллара как оружия, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
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17:31 06.11.2024 (обновлено: 17:41 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/peskov-1982267805.html
США не понимали последствий использования доллара как оружия, заявил Песков
США не понимали последствий использования доллара как оружия, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
США не понимали последствий использования доллара как оружия, заявил Песков
США не поняли последствий, когда стали использовать доллар как инструмент политического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:31
2024-11-06T17:41
сша
россия
дмитрий песков
в мире
доллар
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США не поняли последствий, когда стали использовать доллар как инструмент политического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Доллар — это одна из мировых валют, это валюта одной из самых крупнейших экономик мира. И, к сожалению, эта экономика мира, ну, наверное, по глупости сделала ошибку, и стала из доллара делать оружие. Это их ошибка. Они просто не поняли последствия", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
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сша, россия, дмитрий песков, в мире, доллар
США, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Доллар
США не понимали последствий использования доллара как оружия, заявил Песков

Песков: США не поняли последствий, когда стали делать из доллара оружие

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США не поняли последствий, когда стали использовать доллар как инструмент политического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Доллар — это одна из мировых валют, это валюта одной из самых крупнейших экономик мира. И, к сожалению, эта экономика мира, ну, наверное, по глупости сделала ошибку, и стала из доллара делать оружие. Это их ошибка. Они просто не поняли последствия", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Вчера, 17:30
 
СШАРоссияДмитрий ПесковВ миреДоллар
 
 
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