https://ria.ru/20241106/peskov-1982267805.html
США не понимали последствий использования доллара как оружия, заявил Песков
США не понимали последствий использования доллара как оружия, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
США не понимали последствий использования доллара как оружия, заявил Песков
США не поняли последствий, когда стали использовать доллар как инструмент политического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:31
2024-11-06T17:31
2024-11-06T17:41
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. США не поняли последствий, когда стали использовать доллар как инструмент политического оружия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Доллар — это одна из мировых валют, это валюта одной из самых крупнейших экономик мира. И, к сожалению, эта экономика мира, ну, наверное, по глупости сделала ошибку, и стала из доллара делать оружие. Это их ошибка. Они просто не поняли последствия", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
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сша, россия, дмитрий песков, в мире, доллар
США, Россия, Дмитрий Песков, В мире, Доллар
США не понимали последствий использования доллара как оружия, заявил Песков
Песков: США не поняли последствий, когда стали делать из доллара оружие