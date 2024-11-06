https://ria.ru/20241106/peskov-1982263571.html
Песков рассказал о будущем России
Песков рассказал о будущем России - РИА Новости, 06.11.2024
Песков рассказал о будущем России
Россия будет сильной, самой большой, уважающей другие страны, открытой для сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:19
2024-11-06T17:19
2024-11-06T17:31
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия будет сильной, самой большой, уважающей другие страны, открытой для сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Какой будет Россия? Конечно, она будет сильной, здоровой, самой большой. Она будет уважать другие страны, будет искать партнеров, которые готовые на мирное, взаимоуважительное взаимодействие во всех сферах", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
https://ria.ru/20241106/peskov-1982267257.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий песков
Песков рассказал о будущем России
Песков заявил, что Россия будет сильной и уважающей другие страны