https://ria.ru/20241106/peskov-1982263571.html

Песков рассказал о будущем России

Песков рассказал о будущем России - РИА Новости, 06.11.2024

Песков рассказал о будущем России

Россия будет сильной, самой большой, уважающей другие страны, открытой для сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:19

2024-11-06T17:19

2024-11-06T17:31

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945797421_0:3:3081:1736_1920x0_80_0_0_17ec6ae5190bde482fe820763960f97c.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия будет сильной, самой большой, уважающей другие страны, открытой для сотрудничества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Какой будет Россия? Конечно, она будет сильной, здоровой, самой большой. Она будет уважать другие страны, будет искать партнеров, которые готовые на мирное, взаимоуважительное взаимодействие во всех сферах", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".

https://ria.ru/20241106/peskov-1982267257.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков