https://ria.ru/20241106/peskov-1982263412.html
Россия не будет развиваться как закрытая коробка, заявил Песков
Россия не будет развиваться как закрытая коробка, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
Россия не будет развиваться как закрытая коробка, заявил Песков
Россия не будет развиваться как закрытая коробка, такого не было и не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:19
2024-11-06T17:19
2024-11-06T17:30
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия не будет развиваться как закрытая коробка, такого не было и не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы будем открыты для сотрудничества везде и со всеми, потому что Россия никогда не развивалась как закрытая коробка, и никогда не будет так делать, да и невозможно так", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".
https://ria.ru/20241106/peskov-1982266533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков
Россия не будет развиваться как закрытая коробка, заявил Песков
Песков: РФ не будет развиваться как закрытая коробка, такого не было и не будет