https://ria.ru/20241106/peskov-1982263412.html

Россия не будет развиваться как закрытая коробка, заявил Песков

Россия не будет развиваться как закрытая коробка, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024

Россия не будет развиваться как закрытая коробка, заявил Песков

Россия не будет развиваться как закрытая коробка, такого не было и не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:19

2024-11-06T17:19

2024-11-06T17:30

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия не будет развиваться как закрытая коробка, такого не было и не будет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы будем открыты для сотрудничества везде и со всеми, потому что Россия никогда не развивалась как закрытая коробка, и никогда не будет так делать, да и невозможно так", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые".

https://ria.ru/20241106/peskov-1982266533.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, дмитрий песков