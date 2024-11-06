Рейтинг@Mail.ru
Песков заявил, что России помогает ее запас прочности - РИА Новости, 06.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 06.11.2024 (обновлено: 17:46 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/peskov-1982261673.html
Песков заявил, что России помогает ее запас прочности
Песков заявил, что России помогает ее запас прочности - РИА Новости, 06.11.2024
Песков заявил, что России помогает ее запас прочности
Изрядный запас прочности позволит России застраховаться от непростых времен и непредсказуемости, которой полон мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:13
2024-11-06T17:46
россия
дмитрий песков
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Изрядный запас прочности позволит России застраховаться от непростых времен и непредсказуемости, которой полон мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы живем в это непростое время. Вы наверняка спросите меня, как застраховаться от этих непростых времен? Можно ли застраховаться? Можно ли справиться как-то с этой непредсказуемостью, которой полон этот мир? Можно, и единственный способ это сделать - это иметь изрядный запас прочности", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".Он добавил, что Россия уверенно держит свой запас прочности."Что такое для страны "запас прочности"? Это мощная экономика, это абсолютная финансовая стабильность, это высокие темпы роста экономики, это темпы роста производства. Для нашей страны, что особенно важно, а мы по Конституции - социальное государство, это высокий уровень социального обеспечения, это достаток для людей, это сильная армия, это сообщество здоровых и ответственных граждан, коими мы должны с вами быть. Вот это вот запас прочности для страны и рождает, и Россия уверенно держит этот запас прочности", - сказал Песков во время открытого диалога на тему "Роль России в мире будущего: изменение миропорядка, новые друзья и партнёры".Он уточнил, что иметь запас прочности для граждан - это получить образование, работу, занимать позицию ответственного гражданина, думать о демографии.Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения общества "Знание" действуют в 89 субъектах России.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982272233.html
https://ria.ru/20241106/peskov-1982266533.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_25ce970943c186c3439b560dd896b4bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, экономика
Россия, Дмитрий Песков, Экономика
Песков заявил, что России помогает ее запас прочности

Песков: запас прочности России позволит застраховаться от непростых времен

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Изрядный запас прочности позволит России застраховаться от непростых времен и непредсказуемости, которой полон мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы живем в это непростое время. Вы наверняка спросите меня, как застраховаться от этих непростых времен? Можно ли застраховаться? Можно ли справиться как-то с этой непредсказуемостью, которой полон этот мир? Можно, и единственный способ это сделать - это иметь изрядный запас прочности", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
Он добавил, что Россия уверенно держит свой запас прочности.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
США могут прекратить конфликт на Украине, заявил Песков
Вчера, 17:45
"Что такое для страны "запас прочности"? Это мощная экономика, это абсолютная финансовая стабильность, это высокие темпы роста экономики, это темпы роста производства. Для нашей страны, что особенно важно, а мы по Конституции - социальное государство, это высокий уровень социального обеспечения, это достаток для людей, это сильная армия, это сообщество здоровых и ответственных граждан, коими мы должны с вами быть. Вот это вот запас прочности для страны и рождает, и Россия уверенно держит этот запас прочности", - сказал Песков во время открытого диалога на тему "Роль России в мире будущего: изменение миропорядка, новые друзья и партнёры".
Он уточнил, что иметь запас прочности для граждан - это получить образование, работу, занимать позицию ответственного гражданина, думать о демографии.
Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".
Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения общества "Знание" действуют в 89 субъектах России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Песков объяснил длительный переход к многополярному миру
Вчера, 17:28
 
РоссияДмитрий ПесковЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала