https://ria.ru/20241106/peskov-1982261673.html

Песков заявил, что России помогает ее запас прочности

Песков заявил, что России помогает ее запас прочности - РИА Новости, 06.11.2024

Песков заявил, что России помогает ее запас прочности

Изрядный запас прочности позволит России застраховаться от непростых времен и непредсказуемости, которой полон мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:13

2024-11-06T17:13

2024-11-06T17:46

россия

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Изрядный запас прочности позволит России застраховаться от непростых времен и непредсказуемости, которой полон мир, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы живем в это непростое время. Вы наверняка спросите меня, как застраховаться от этих непростых времен? Можно ли застраховаться? Можно ли справиться как-то с этой непредсказуемостью, которой полон этот мир? Можно, и единственный способ это сделать - это иметь изрядный запас прочности", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".Он добавил, что Россия уверенно держит свой запас прочности."Что такое для страны "запас прочности"? Это мощная экономика, это абсолютная финансовая стабильность, это высокие темпы роста экономики, это темпы роста производства. Для нашей страны, что особенно важно, а мы по Конституции - социальное государство, это высокий уровень социального обеспечения, это достаток для людей, это сильная армия, это сообщество здоровых и ответственных граждан, коими мы должны с вами быть. Вот это вот запас прочности для страны и рождает, и Россия уверенно держит этот запас прочности", - сказал Песков во время открытого диалога на тему "Роль России в мире будущего: изменение миропорядка, новые друзья и партнёры".Он уточнил, что иметь запас прочности для граждан - это получить образование, работу, занимать позицию ответственного гражданина, думать о демографии.Марафон "Знание.Первые" проходит 4-6 ноября в Москве на площадке музейно-выставочного объединения "Манеж".Российское общество "Знание" – это общественная некоммерческая организация, осуществляющая просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста. Региональные отделения общества "Знание" действуют в 89 субъектах России.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982272233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, дмитрий песков, экономика