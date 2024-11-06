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России удалось выстоять в непростых условиях, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
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17:13 06.11.2024 (обновлено: 17:22 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/peskov-1982261431.html
России удалось выстоять в непростых условиях, заявил Песков
России удалось выстоять в непростых условиях, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024
России удалось выстоять в непростых условиях, заявил Песков
России удалось не только встать на ноги, но и выстоять в непростых условиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:13
2024-11-06T17:22
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. России удалось не только встать на ноги, но и выстоять в непростых условиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И вот за 20 лет, за 24 года, нам удалось проделать путь до 4-5 места по ВВП, по паритету покупательной способности. Это гигантский путь. Нам не только удалось выжить, нам удалось встать на ноги. Нам не только удалось встать на ноги, а когда началась вот эта вот череда перемен, когда начался идеальный шторм, когда сюда еще добавились попытки стран коллективного Запада нас наказать просто за наше хотение стать самостоятельными, нам удалось выстоять в этих непростых условиях", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
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россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
России удалось выстоять в непростых условиях, заявил Песков

Песков: Россия не только встала на ноги, но и выстояла в непростых условиях

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. России удалось не только встать на ноги, но и выстоять в непростых условиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"И вот за 20 лет, за 24 года, нам удалось проделать путь до 4-5 места по ВВП, по паритету покупательной способности. Это гигантский путь. Нам не только удалось выжить, нам удалось встать на ноги. Нам не только удалось встать на ноги, а когда началась вот эта вот череда перемен, когда начался идеальный шторм, когда сюда еще добавились попытки стран коллективного Запада нас наказать просто за наше хотение стать самостоятельными, нам удалось выстоять в этих непростых условиях", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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