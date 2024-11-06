https://ria.ru/20241106/peskov-1982261431.html

России удалось выстоять в непростых условиях, заявил Песков

России удалось выстоять в непростых условиях, заявил Песков - РИА Новости, 06.11.2024

России удалось выстоять в непростых условиях, заявил Песков

России удалось не только встать на ноги, но и выстоять в непростых условиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:13

2024-11-06T17:13

2024-11-06T17:22

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. России удалось не только встать на ноги, но и выстоять в непростых условиях, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."И вот за 20 лет, за 24 года, нам удалось проделать путь до 4-5 места по ВВП, по паритету покупательной способности. Это гигантский путь. Нам не только удалось выжить, нам удалось встать на ноги. Нам не только удалось встать на ноги, а когда началась вот эта вот череда перемен, когда начался идеальный шторм, когда сюда еще добавились попытки стран коллективного Запада нас наказать просто за наше хотение стать самостоятельными, нам удалось выстоять в этих непростых условиях", - сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые".

https://ria.ru/20241106/peskov-1982263412.html

россия

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Наталья Макарова

россия, дмитрий песков, политика