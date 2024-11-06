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Россия будет делать выводы по конкретным шагам США, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.11.2024
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12:48 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/peskov-1982179557.html
Россия будет делать выводы по конкретным шагам США, заявили в Кремле
Россия будет делать выводы по конкретным шагам США, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.11.2024
Россия будет делать выводы по конкретным шагам США, заявили в Кремле
Россия тщательно анализирует заявления из США, но выводы будет делать по конкретным шагам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:48
2024-11-06T12:48
в мире
россия
сша
дмитрий песков
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия тщательно анализирует заявления из США, но выводы будет делать по конкретным шагам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. "Мы говорим, что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам", - сказал Песков. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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в мире, россия, сша, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024
В мире, Россия, США, Дмитрий Песков, Выборы президента США — 2024
Россия будет делать выводы по конкретным шагам США, заявили в Кремле

Песков: Россия анализирует заявления из США, но выводы будет делать по действиям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия тщательно анализирует заявления из США, но выводы будет делать по конкретным шагам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
"Мы говорим, что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам", - сказал Песков.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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