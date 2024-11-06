https://ria.ru/20241106/peskov-1982179557.html

Россия будет делать выводы по конкретным шагам США, заявили в Кремле

Россия будет делать выводы по конкретным шагам США, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.11.2024

Россия будет делать выводы по конкретным шагам США, заявили в Кремле

Россия тщательно анализирует заявления из США, но выводы будет делать по конкретным шагам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:48

2024-11-06T12:48

2024-11-06T12:48

в мире

россия

сша

дмитрий песков

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922917031_0:77:3033:1783_1920x0_80_0_0_3440d2089d47b32caab8c2dc349b4fc3.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия тщательно анализирует заявления из США, но выводы будет делать по конкретным шагам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. "Мы говорим, что мы тщательно все анализируем, наблюдаем за всем и будем делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам", - сказал Песков. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, дмитрий песков, выборы президента сша — 2024