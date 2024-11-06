https://ria.ru/20241106/peskov-1982179318.html

Россия отслеживает все потоки информации из США, заявили в Кремле

Россия отслеживает все потоки информации из США, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.11.2024

Россия отслеживает все потоки информации из США, заявили в Кремле

Россия внимательно отслеживает все потоки информации из США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T12:48

2024-11-06T12:48

2024-11-06T12:49

сша

россия

вашингтон (штат)

дональд трамп

дмитрий песков

в мире

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501447_0:61:3161:1839_1920x0_80_0_0_9d5b49d41ad01e8b36de832b990b0ffd.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия внимательно отслеживает все потоки информации из США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это внутреннее дело США. Мы, разумеется, внимательно отслеживаем все потоки информации, которые на этот счет идут из-за океана", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном поздравлении Дональда Трампа с победой на выборах в США. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/peskov-1982177799.html

сша

россия

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков, в мире, выборы президента сша — 2024