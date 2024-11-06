https://ria.ru/20241106/peskov-1982179318.html
Россия отслеживает все потоки информации из США, заявили в Кремле
Россия отслеживает все потоки информации из США, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.11.2024
Россия отслеживает все потоки информации из США, заявили в Кремле
Россия внимательно отслеживает все потоки информации из США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:48
2024-11-06T12:48
2024-11-06T12:49
сша
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дональд трамп
дмитрий песков
в мире
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия внимательно отслеживает все потоки информации из США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это внутреннее дело США. Мы, разумеется, внимательно отслеживаем все потоки информации, которые на этот счет идут из-за океана", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном поздравлении Дональда Трампа с победой на выборах в США. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241106/peskov-1982177799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков, в мире, выборы президента сша — 2024
США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире, Выборы президента США — 2024
Россия отслеживает все потоки информации из США, заявили в Кремле
Песков: Россия внимательно отслеживает все потоки информации из США