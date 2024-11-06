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Россия отслеживает все потоки информации из США, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.11.2024
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12:48 06.11.2024 (обновлено: 12:49 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/peskov-1982179318.html
Россия отслеживает все потоки информации из США, заявили в Кремле
Россия отслеживает все потоки информации из США, заявили в Кремле - РИА Новости, 06.11.2024
Россия отслеживает все потоки информации из США, заявили в Кремле
Россия внимательно отслеживает все потоки информации из США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T12:48
2024-11-06T12:49
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия внимательно отслеживает все потоки информации из США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это внутреннее дело США. Мы, разумеется, внимательно отслеживаем все потоки информации, которые на этот счет идут из-за океана", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном поздравлении Дональда Трампа с победой на выборах в США. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, дмитрий песков, в мире, выборы президента сша — 2024
США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире, Выборы президента США — 2024
Россия отслеживает все потоки информации из США, заявили в Кремле

Песков: Россия внимательно отслеживает все потоки информации из США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия внимательно отслеживает все потоки информации из США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это внутреннее дело США. Мы, разумеется, внимательно отслеживаем все потоки информации, которые на этот счет идут из-за океана", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном поздравлении Дональда Трампа с победой на выборах в США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Песков рассказал, когда будет известно, изменят ли США политику по Украине
Вчера, 12:42
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
СШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампДмитрий ПесковВ миреВыборы президента США — 2024
 
 
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