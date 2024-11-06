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Трамп догнал Харрис в ключевой Пенсильвании после подсчета 44% голосов
Трамп догнал Харрис в ключевой Пенсильвании после подсчета 44% голосов - РИА Новости, 06.11.2024
Трамп догнал Харрис в ключевой Пенсильвании после подсчета 44% голосов
Республиканский кандидат и экс-президент США Дональд Трамп догнал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:07
2024-11-06T06:07
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ВАШИНГТОН, 6 ноя — РИА Новости. Республиканский кандидат и экс-президент США Дональд Трамп догнал кандидата от Демократической партии Камалу Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания после обработки 44% голосов, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.По состоянию на 22.12 по вашингтонскому времени Трамп набирает 49,7% голосов, Харрис - 49,4%.Пенсильвания, один из важнейших колеблющихся штатов, может сыграть решающую роль в определении итогов президентской гонки, так как её 19 голосов выборщиков могут оказаться решающими для победы одного из кандидатов.
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пенсильвания, в мире, дональд трамп, камала харрис, сша, выборы президента сша — 2024
Пенсильвания, В мире, Дональд Трамп, Камала Харрис, США, Выборы президента США — 2024
Трамп догнал Харрис в ключевой Пенсильвании после подсчета 44% голосов
AP: Трамп догнал Харрис в ключевой Пенсильвании после подсчета 44% голосов