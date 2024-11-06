https://ria.ru/20241106/pensilvaniya-1982071693.html

Предварительно, 47% избирателей в Пенсильвании симпатизируют Трампу

Предварительно, 47% избирателей в Пенсильвании симпатизируют Трампу - РИА Новости, 06.11.2024

Предварительно, 47% избирателей в Пенсильвании симпатизируют Трампу

Предварительно, 47% избирателей в колеблющейся Пенсильвании симпатизируют кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу, как и в 2020 году,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:45

2024-11-06T02:45

2024-11-06T02:45

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предварительно, 47% избирателей в колеблющейся Пенсильвании симпатизируют кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу, как и в 2020 году, следует из данных exit poll компании Edison research. Согласно данным exit poll, которые публикует агентство Рейтер, Трампу симпатизирует 47% избирателей в этом штате. Аналогичными были данные exit poll на выборах 2020 года, в которых Трамп также участвовал. При этом оппонентке Трампа от демократов и вице-президенту США Камале Харрис симпатизирует 46% избирателей, в то время как демократу и нынешнему президенту США Джо Байдену в 2020 году симпатизировали 50% опрошенных, следует из данных exit poll. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241106/vybory-1975987294.html

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выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис, джо байден, аризона, пенсильвания, сша, в мире