https://ria.ru/20241106/pensilvaniya-1982071693.html
Предварительно, 47% избирателей в Пенсильвании симпатизируют Трампу
Предварительно, 47% избирателей в Пенсильвании симпатизируют Трампу - РИА Новости, 06.11.2024
Предварительно, 47% избирателей в Пенсильвании симпатизируют Трампу
Предварительно, 47% избирателей в колеблющейся Пенсильвании симпатизируют кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу, как и в 2020 году,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:45
2024-11-06T02:45
2024-11-06T02:45
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предварительно, 47% избирателей в колеблющейся Пенсильвании симпатизируют кандидату от республиканцев и экс-президенту США Дональду Трампу, как и в 2020 году, следует из данных exit poll компании Edison research. Согласно данным exit poll, которые публикует агентство Рейтер, Трампу симпатизирует 47% избирателей в этом штате. Аналогичными были данные exit poll на выборах 2020 года, в которых Трамп также участвовал. При этом оппонентке Трампа от демократов и вице-президенту США Камале Харрис симпатизирует 46% избирателей, в то время как демократу и нынешнему президенту США Джо Байдену в 2020 году симпатизировали 50% опрошенных, следует из данных exit poll. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html
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выборы президента сша — 2024, дональд трамп, камала харрис, джо байден, аризона, пенсильвания, сша, в мире
Выборы президента США — 2024, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Аризона, Пенсильвания, США, В мире
Предварительно, 47% избирателей в Пенсильвании симпатизируют Трампу
Edison research: 47% избирателей в Пенсильвании симпатизируют Трампу