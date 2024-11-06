Команда Харрис направила в университеты Пенсильвании актеров из "Мстителей"
Команда Харрис направила в университеты Пенсильвании звезд фильмов "Мстители"
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предвыборная команда кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис направила в университеты ключевого штата Пенсильвания актеров супергеройской кинофраншизы "Мстители", чтобы поднять явку избирателей, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного представителя команды.
"Команда Харрис направила звезд серии фильмов "Мстители" в студенческие кампусы ключевого штата Пенсильвания, чтобы поддержать активность студентов и мотивировать их прийти на выборы", - говорится в материале.
По словам источника, среди направленных в университеты штата актеров числятся Марк Руффало (исполнитель роли Халка), Дон Чидл (играл Воителя) и Пол Радд (роль Человека-муравья), однако не было указано, в каких именно образовательных учреждениях Пенсильвании они находятся с визитом.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.