https://ria.ru/20241106/pensii-1982267352.html

Более 11 млрд рублей доплаты к пенсии получили в Подмосковье с начала года

Более 11 млрд рублей доплаты к пенсии получили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 06.11.2024

Более 11 млрд рублей доплаты к пенсии получили в Подмосковье с начала года

Жители Подмосковья получили с начала года доплату к пенсии в сумме более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:30

2024-11-06T17:30

2024-11-06T17:30

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Жители Подмосковья получили с начала года доплату к пенсии в сумме более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "Доплата к пенсии - одна из важных мер поддержки для наших пенсионеров. В регионе ежемесячно доплату получают порядка 260 тысяч пенсионеров, а общая сумма выплат с начала года составила более 11 миллиардов рублей. Напомню, что по решению губернатора размер доплаты пенсионерам старше 65 лет был увеличен до 20 тысяч рублей", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве также отметили, что доплату до 20 тысяч рублей, размер которой был увеличен в октябре этого года, получают неработающие пенсионеры старше 65 лет и проживающие в Подмосковье свыше 10 лет. Назначается она проактивно пенсионерам, которые проживают одни, а тем, кто живет в семье с неработающими пенсионерами, нужно подать заявление. В регионе порядка 35 тысяч получателей этой меры поддержки. Также в регионе для пенсионеров доступные такие меры поддержки, как: бесплатный проезд, бесплатные путевки в санаторий, бесплатное слухопротезирование, зубопротезирование, компенсация за капитальный ремонт, субсидии на ЖКУ и другие льготы.

https://ria.ru/20241106/pitanie-1982174600.html

https://ria.ru/20241106/tovary-1982168715.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), людмила болатаева