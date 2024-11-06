https://ria.ru/20241106/pensii-1982267352.html
Более 11 млрд рублей доплаты к пенсии получили в Подмосковье с начала года
Более 11 млрд рублей доплаты к пенсии получили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 06.11.2024
Более 11 млрд рублей доплаты к пенсии получили в Подмосковье с начала года
Жители Подмосковья получили с начала года доплату к пенсии в сумме более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:30
2024-11-06T17:30
2024-11-06T17:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_7762b402e948fa8999e95af5c19757b5.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Жители Подмосковья получили с начала года доплату к пенсии в сумме более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "Доплата к пенсии - одна из важных мер поддержки для наших пенсионеров. В регионе ежемесячно доплату получают порядка 260 тысяч пенсионеров, а общая сумма выплат с начала года составила более 11 миллиардов рублей. Напомню, что по решению губернатора размер доплаты пенсионерам старше 65 лет был увеличен до 20 тысяч рублей", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве также отметили, что доплату до 20 тысяч рублей, размер которой был увеличен в октябре этого года, получают неработающие пенсионеры старше 65 лет и проживающие в Подмосковье свыше 10 лет. Назначается она проактивно пенсионерам, которые проживают одни, а тем, кто живет в семье с неработающими пенсионерами, нужно подать заявление. В регионе порядка 35 тысяч получателей этой меры поддержки. Также в регионе для пенсионеров доступные такие меры поддержки, как: бесплатный проезд, бесплатные путевки в санаторий, бесплатное слухопротезирование, зубопротезирование, компенсация за капитальный ремонт, субсидии на ЖКУ и другие льготы.
https://ria.ru/20241106/pitanie-1982174600.html
https://ria.ru/20241106/tovary-1982168715.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1e/1962985149_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1d744a0ed996e24760b713ffb4053daa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Жители Подмосковья получили с начала года доплату к пенсии в сумме более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
"Доплата к пенсии - одна из важных мер поддержки для наших пенсионеров. В регионе ежемесячно доплату получают порядка 260 тысяч пенсионеров, а общая сумма выплат с начала года составила более 11 миллиардов рублей. Напомню, что по решению губернатора размер доплаты пенсионерам старше 65 лет был увеличен до 20 тысяч рублей", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева
, ее слова приводит пресс-служба.
В ведомстве также отметили, что доплату до 20 тысяч рублей, размер которой был увеличен в октябре этого года, получают неработающие пенсионеры старше 65 лет и проживающие в Подмосковье свыше 10 лет.
Назначается она проактивно пенсионерам, которые проживают одни, а тем, кто живет в семье с неработающими пенсионерами, нужно подать заявление. В регионе порядка 35 тысяч получателей этой меры поддержки.
Также в регионе для пенсионеров доступные такие меры поддержки, как: бесплатный проезд, бесплатные путевки в санаторий, бесплатное слухопротезирование, зубопротезирование, компенсация за капитальный ремонт, субсидии на ЖКУ и другие льготы.