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Более 11 млрд рублей доплаты к пенсии получили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 06.11.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:30 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/pensii-1982267352.html
Более 11 млрд рублей доплаты к пенсии получили в Подмосковье с начала года
Более 11 млрд рублей доплаты к пенсии получили в Подмосковье с начала года - РИА Новости, 06.11.2024
Более 11 млрд рублей доплаты к пенсии получили в Подмосковье с начала года
Жители Подмосковья получили с начала года доплату к пенсии в сумме более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T17:30
2024-11-06T17:30
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Жители Подмосковья получили с начала года доплату к пенсии в сумме более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области. "Доплата к пенсии - одна из важных мер поддержки для наших пенсионеров. В регионе ежемесячно доплату получают порядка 260 тысяч пенсионеров, а общая сумма выплат с начала года составила более 11 миллиардов рублей. Напомню, что по решению губернатора размер доплаты пенсионерам старше 65 лет был увеличен до 20 тысяч рублей", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. В ведомстве также отметили, что доплату до 20 тысяч рублей, размер которой был увеличен в октябре этого года, получают неработающие пенсионеры старше 65 лет и проживающие в Подмосковье свыше 10 лет. Назначается она проактивно пенсионерам, которые проживают одни, а тем, кто живет в семье с неработающими пенсионерами, нужно подать заявление. В регионе порядка 35 тысяч получателей этой меры поддержки. Также в регионе для пенсионеров доступные такие меры поддержки, как: бесплатный проезд, бесплатные путевки в санаторий, бесплатное слухопротезирование, зубопротезирование, компенсация за капитальный ремонт, субсидии на ЖКУ и другие льготы.
https://ria.ru/20241106/pitanie-1982174600.html
https://ria.ru/20241106/tovary-1982168715.html
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Более 11 млрд рублей доплаты к пенсии получили в Подмосковье с начала года

© iStock.com / Denis VostrikovПересчитывание пенсии
Пересчитывание пенсии - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© iStock.com / Denis Vostrikov
Пересчитывание пенсии . Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Жители Подмосковья получили с начала года доплату к пенсии в сумме более 11 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
"Доплата к пенсии - одна из важных мер поддержки для наших пенсионеров. В регионе ежемесячно доплату получают порядка 260 тысяч пенсионеров, а общая сумма выплат с начала года составила более 11 миллиардов рублей. Напомню, что по решению губернатора размер доплаты пенсионерам старше 65 лет был увеличен до 20 тысяч рублей", - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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В ведомстве также отметили, что доплату до 20 тысяч рублей, размер которой был увеличен в октябре этого года, получают неработающие пенсионеры старше 65 лет и проживающие в Подмосковье свыше 10 лет.
Назначается она проактивно пенсионерам, которые проживают одни, а тем, кто живет в семье с неработающими пенсионерами, нужно подать заявление. В регионе порядка 35 тысяч получателей этой меры поддержки.
Также в регионе для пенсионеров доступные такие меры поддержки, как: бесплатный проезд, бесплатные путевки в санаторий, бесплатное слухопротезирование, зубопротезирование, компенсация за капитальный ремонт, субсидии на ЖКУ и другие льготы.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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