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Парк в честь образования Краснодарского края благоустроили по нацпроекту - РИА Новости, 06.11.2024
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Краснодарский край
 
21:41 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/park-1982315292.html
Парк в честь образования Краснодарского края благоустроили по нацпроекту
Парк в честь образования Краснодарского края благоустроили по нацпроекту - РИА Новости, 06.11.2024
Парк в честь образования Краснодарского края благоустроили по нацпроекту
Парк 80-летия образования Краснодарского края благоустроили в хуторе Кущевского района Кубани в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T21:41
2024-11-06T21:41
краснодарский край
общество
краснодарский край
кущевский район
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Парк 80-летия образования Краснодарского края благоустроили в хуторе Кущевского района Кубани в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Зону отдыха организовали на месте, где ранее было высажено 220 берез в память о погибших в годы Великой Отечественной войны солдатах и офицерах. Сегодня парк, получивший название "80 лет Краснодарскому краю", уже встречает и радует жителей... Здесь обустроили зоны для любителей тихого отдыха: сформировали прогулочные дорожки, разместили малые архитектурные формы. Для детей создали площадку с безопасным покрытием и игровыми комплексами. Предусмотрели возможность приезжать в парк на личном транспорте – обустроили парковку, – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Кроме того, на территории парка в хуторе Средние Чубурки Кущевского района дополнительно высадили деревья и декоративные кустарники, добавляют власти. Зеленую зону благоустроили благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, работы проводились в том числе и за счет краевого бюджета.
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общество, краснодарский край, кущевский район
Краснодарский край, Общество, Краснодарский край, Кущевский район

Парк в честь образования Краснодарского края благоустроили по нацпроекту

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВ Краснодаре
В Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Парк 80-летия образования Краснодарского края благоустроили в хуторе Кущевского района Кубани в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.
«
"Зону отдыха организовали на месте, где ранее было высажено 220 берез в память о погибших в годы Великой Отечественной войны солдатах и офицерах. Сегодня парк, получивший название "80 лет Краснодарскому краю", уже встречает и радует жителей... Здесь обустроили зоны для любителей тихого отдыха: сформировали прогулочные дорожки, разместили малые архитектурные формы. Для детей создали площадку с безопасным покрытием и игровыми комплексами. Предусмотрели возможность приезжать в парк на личном транспорте – обустроили парковку, – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Кроме того, на территории парка в хуторе Средние Чубурки Кущевского района дополнительно высадили деревья и декоративные кустарники, добавляют власти.
Зеленую зону благоустроили благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, работы проводились в том числе и за счет краевого бюджета.
 
Краснодарский крайОбществоКраснодарский крайКущевский район
 
 
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