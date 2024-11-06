https://ria.ru/20241106/park-1982315292.html

Парк в честь образования Краснодарского края благоустроили по нацпроекту

Парк в честь образования Краснодарского края благоустроили по нацпроекту - РИА Новости, 06.11.2024

Парк в честь образования Краснодарского края благоустроили по нацпроекту

Парк 80-летия образования Краснодарского края благоустроили в хуторе Кущевского района Кубани в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T21:41

2024-11-06T21:41

2024-11-06T21:41

краснодарский край

общество

краснодарский край

кущевский район

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КРАСНОДАР, 6 ноя - РИА Новости. Парк 80-летия образования Краснодарского края благоустроили в хуторе Кущевского района Кубани в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник. "Зону отдыха организовали на месте, где ранее было высажено 220 берез в память о погибших в годы Великой Отечественной войны солдатах и офицерах. Сегодня парк, получивший название "80 лет Краснодарскому краю", уже встречает и радует жителей... Здесь обустроили зоны для любителей тихого отдыха: сформировали прогулочные дорожки, разместили малые архитектурные формы. Для детей создали площадку с безопасным покрытием и игровыми комплексами. Предусмотрели возможность приезжать в парк на личном транспорте – обустроили парковку, – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Кроме того, на территории парка в хуторе Средние Чубурки Кущевского района дополнительно высадили деревья и декоративные кустарники, добавляют власти. Зеленую зону благоустроили благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, работы проводились в том числе и за счет краевого бюджета.

краснодарский край

кущевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, краснодарский край, кущевский район