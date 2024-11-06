https://ria.ru/20241106/pamyat-1982236803.html

Белоруссия и Мордовия почтили память героев Великой Отечественной войны

Белоруссия и Мордовия почтили память героев Великой Отечественной войны - РИА Новости, 06.11.2024

Белоруссия и Мордовия почтили память героев Великой Отечественной войны

Глава Мордовии Артём Здунов и министр по налогам и сборам Белоруссии Сергей Наливайко почтили память героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:28

2024-11-06T16:28

2024-11-06T16:28

республика мордовия

артем здунов

саранск

белоруссия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов и министр по налогам и сборам Белоруссии Сергей Наливайко почтили память героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба главы российского региона. Возложение цветов к памятнику воинам-уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны, состоялось в Саранске в рамках рабочего визита делегации Белоруссии в российский регион. "Восемьдесят лет назад, в июле 1944 года, Беларусь была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. В боях за братскую республику погибли более двух миллионов человек. Среди освободителей были и уроженцы Мордовии. Отдавая дань уважения и светлой памяти, участники церемонии почтили минутой молчания всех погибших в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении. Глава Мордовии подчеркнул, что "плечом к плечу наши народы сражались за свободу, вместе отстояли Родину", и сообщил, что пригласил представителей Белоруссии на празднование юбилея Великой Победы. "В преддверии 80-летия Великой Победы все громче звучит в сердцах гордость за предков-победителей, за наших отцов и дедов, которые ценой своей жизни отстояли нашу общую Родину перед врагом. Мы помним этот подвиг", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241029/sotrudnichestvo-1980667178.html

саранск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

артем здунов, саранск, белоруссия