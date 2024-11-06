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Более 80 компаний Подмосковья стали резидентами особых экономических зон
Более 80 компаний Подмосковья стали резидентами особых экономических зон - РИА Новости, 06.11.2024
Более 80 компаний Подмосковья стали резидентами особых экономических зон
С начала 2024 года 82 подмосковные компании стали резидентами особых экономических зон (ОЭЗ). Всего в регионе функционирует пять таких зон. Об этом во время... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:37
2024-11-06T18:37
2024-11-06T18:37
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. С начала 2024 года 82 подмосковные компании стали резидентами особых экономических зон (ОЭЗ). Всего в регионе функционирует пять таких зон. Об этом во время конференции, посвященной мерам государственной поддержки бизнеса, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, сообщил 360.ru.Во время своего выступления Зиновьева подчеркнула растущую роль финансовых институтов в реализации приоритетных проектов по обеспечению технологического суверенитета. Подмосковье активно сотрудничает с кредитными организациями в области предоставления государственной поддержки бизнесу. На данный момент объем инвестиций, вложенных в проекты резидентов, превышает 37 миллиардов рублей. Благодаря этому в регионе создано более четырех тысяч рабочих мест.
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