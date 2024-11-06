https://ria.ru/20241106/oez-1982286544.html

Более 80 компаний Подмосковья стали резидентами особых экономических зон

Более 80 компаний Подмосковья стали резидентами особых экономических зон - РИА Новости, 06.11.2024

Более 80 компаний Подмосковья стали резидентами особых экономических зон

С начала 2024 года 82 подмосковные компании стали резидентами особых экономических зон (ОЭЗ). Всего в регионе функционирует пять таких зон. Об этом во время... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:37

2024-11-06T18:37

2024-11-06T18:37

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982286379_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b480c0449f9f97b75b147b8474584063.jpg

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. С начала 2024 года 82 подмосковные компании стали резидентами особых экономических зон (ОЭЗ). Всего в регионе функционирует пять таких зон. Об этом во время конференции, посвященной мерам государственной поддержки бизнеса, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, сообщил 360.ru.Во время своего выступления Зиновьева подчеркнула растущую роль финансовых институтов в реализации приоритетных проектов по обеспечению технологического суверенитета. Подмосковье активно сотрудничает с кредитными организациями в области предоставления государственной поддержки бизнесу. На данный момент объем инвестиций, вложенных в проекты резидентов, превышает 37 миллиардов рублей. Благодаря этому в регионе создано более четырех тысяч рабочих мест.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)