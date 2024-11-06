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Более 80 компаний Подмосковья стали резидентами особых экономических зон - РИА Новости, 06.11.2024
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Новости Подмосковья
 
18:37 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/oez-1982286544.html
Более 80 компаний Подмосковья стали резидентами особых экономических зон
Более 80 компаний Подмосковья стали резидентами особых экономических зон - РИА Новости, 06.11.2024
Более 80 компаний Подмосковья стали резидентами особых экономических зон
С начала 2024 года 82 подмосковные компании стали резидентами особых экономических зон (ОЭЗ). Всего в регионе функционирует пять таких зон. Об этом во время... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:37
2024-11-06T18:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. С начала 2024 года 82 подмосковные компании стали резидентами особых экономических зон (ОЭЗ). Всего в регионе функционирует пять таких зон. Об этом во время конференции, посвященной мерам государственной поддержки бизнеса, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, сообщил 360.ru.Во время своего выступления Зиновьева подчеркнула растущую роль финансовых институтов в реализации приоритетных проектов по обеспечению технологического суверенитета. Подмосковье активно сотрудничает с кредитными организациями в области предоставления государственной поддержки бизнесу. На данный момент объем инвестиций, вложенных в проекты резидентов, превышает 37 миллиардов рублей. Благодаря этому в регионе создано более четырех тысяч рабочих мест.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 80 компаний Подмосковья стали резидентами особых экономических зон

© Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиБольшая конференция по вопросам развития мер государственной поддержки бизнеса прошла на площадке СберУниверситета в Московской области
Большая конференция по вопросам развития мер государственной поддержки бизнеса прошла на площадке СберУниверситета в Московской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. С начала 2024 года 82 подмосковные компании стали резидентами особых экономических зон (ОЭЗ). Всего в регионе функционирует пять таких зон. Об этом во время конференции, посвященной мерам государственной поддержки бизнеса, рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья и министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, сообщил 360.ru.
Во время своего выступления Зиновьева подчеркнула растущую роль финансовых институтов в реализации приоритетных проектов по обеспечению технологического суверенитета. Подмосковье активно сотрудничает с кредитными организациями в области предоставления государственной поддержки бизнесу. На данный момент объем инвестиций, вложенных в проекты резидентов, превышает 37 миллиардов рублей. Благодаря этому в регионе создано более четырех тысяч рабочих мест.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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