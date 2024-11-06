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Бесплатное обучение вождению участников СВО организуют в Тверской области - РИА Новости, 06.11.2024
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:49 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/obuchenie-1982292880.html
Бесплатное обучение вождению участников СВО организуют в Тверской области
Бесплатное обучение вождению участников СВО организуют в Тверской области - РИА Новости, 06.11.2024
Бесплатное обучение вождению участников СВО организуют в Тверской области
В Тверской области будет организовано обучение вождению участников специальной военной операции (СВО), имеющих инвалидность, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:49
2024-11-06T18:49
тверская область
россия
игорь руденя
тверская область
сво
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Тверской области будет организовано обучение вождению участников специальной военной операции (СВО), имеющих инвалидность, сообщает пресс-служба правительства региона. "Сегодня рассмотрен вопрос расширения перечня поддержки – это обучение вождению участников специальной военной операции, которые имеют ранения. Обучение вождению категории "B" будет проводиться за счёт региона на автомобилях с механической и с автоматической коробкой передач. Самое главное сейчас – по максимуму создать возможности для участников специальной военной операции", – приводятся в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени. Планируется, что в Тверской области обучение вождению данной категории граждан стартует в 2025 году. Сегодня в Тверской области действует целый комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. В частности, это предоставление выплат. На прошлой неделе по инициативе губернатора Игоря Рудени до двух миллионов рублей увеличена единовременная региональная выплата гражданам, которые заключат контракт о прохождении военной службы с 1 ноября по 31 декабря 2024 года, напомнили в пресс-службе. Также бойцы СВО и их родные могут получить до 150 тысяч рублей на газификацию домовладений. Ветеранам боевых действий, удостоенных звания Героя РФ или награждённым орденами РФ за заслуги в ходе спецоперации, семьям погибших военнослужащих, обладавших указанным статусом, бесплатно передаются в собственность земельные участки. Кроме того, среди мер поддержки военнослужащих и их семей – возможность бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, группы продлённого дня, организации дополнительного образования, внеочередное обслуживание в государственных медучреждениях и другие. В региональном филиале Фонда "Защитники Отечества" участникам и ветеранам СВО, их близким помогают решать вопросы назначения денежных выплат, выдачи удостоверений ветеранов боевых действий и членов семьи погибшего, оказывают юридическую и медицинскую помощь, поддержку в решении бытовых и других вопросов, добавили в пресс-службе.
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россия, игорь руденя, тверская область, сво
Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Тверская область, СВО

Бесплатное обучение вождению участников СВО организуют в Тверской области

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиБесплатное обучение вождению участников СВО организуют в Тверской области
Бесплатное обучение вождению участников СВО организуют в Тверской области - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Бесплатное обучение вождению участников СВО организуют в Тверской области
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Тверской области будет организовано обучение вождению участников специальной военной операции (СВО), имеющих инвалидность, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Сегодня рассмотрен вопрос расширения перечня поддержки – это обучение вождению участников специальной военной операции, которые имеют ранения. Обучение вождению категории "B" будет проводиться за счёт региона на автомобилях с механической и с автоматической коробкой передач. Самое главное сейчас – по максимуму создать возможности для участников специальной военной операции", – приводятся в сообщении слова губернатора Тверской области Игоря Рудени.
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Планируется, что в Тверской области обучение вождению данной категории граждан стартует в 2025 году.
Сегодня в Тверской области действует целый комплекс мер поддержки участников специальной военной операции и их семей. В частности, это предоставление выплат. На прошлой неделе по инициативе губернатора Игоря Рудени до двух миллионов рублей увеличена единовременная региональная выплата гражданам, которые заключат контракт о прохождении военной службы с 1 ноября по 31 декабря 2024 года, напомнили в пресс-службе.
Также бойцы СВО и их родные могут получить до 150 тысяч рублей на газификацию домовладений. Ветеранам боевых действий, удостоенных звания Героя РФ или награждённым орденами РФ за заслуги в ходе спецоперации, семьям погибших военнослужащих, обладавших указанным статусом, бесплатно передаются в собственность земельные участки.
Кроме того, среди мер поддержки военнослужащих и их семей – возможность бесплатного посещения спортивных и культурных мероприятий, первоочередное право на зачисление детей в детский сад, группы продлённого дня, организации дополнительного образования, внеочередное обслуживание в государственных медучреждениях и другие.
В региональном филиале Фонда "Защитники Отечества" участникам и ветеранам СВО, их близким помогают решать вопросы назначения денежных выплат, выдачи удостоверений ветеранов боевых действий и членов семьи погибшего, оказывают юридическую и медицинскую помощь, поддержку в решении бытовых и других вопросов, добавили в пресс-службе.
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