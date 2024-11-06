https://ria.ru/20241106/obstrel-1982233857.html

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 06.11.2024

В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина

Мужчина был ранен при украинском обстреле посёлка Октябрьский Белгородского района утром в среду, после оказания медицинской помощи пострадавший отпущен домой,... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T16:07

2024-11-06T16:07

2024-11-06T16:23

происшествия

вооруженные силы украины

белгородская область

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

россия

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БЕЛГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина был ранен при украинском обстреле посёлка Октябрьский Белгородского района утром в среду, после оказания медицинской помощи пострадавший отпущен домой, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее глава региона информировал, что украинские военные дважды обстреляли посёлок Октябрьский. В результате попадания боеприпаса загорелся торговый павильон, повреждены дома, автомобили и коммерческие объекты."В Белгородском районе посёлок Октябрьский повторно подвергся обстрелу. В жилом доме пробита кровля, выбиты окна и посечены ворота. Повреждён прицеп автомобиля. В Октябрьскую районную больницу обратился мужчина, получивший осколочное ранение ноги в результате прошлого обстрела посёлка Октябрьский. После оказания первой помощи он продолжит лечение амбулаторно", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в селе Нечаевка дрон-камикадзе атаковал припаркованный легковой автомобиль. Вследствие ещё одной атаки дрона огнём уничтожена "Газель". В селе Муром Шебекинского округа в результате прилёта снаряда поврежден социальный объект."В селе Новая Таволжанка вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА загорелась хозпостройка на территории частного домовладения. Пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание", - рассказал Гладков.

https://ria.ru/20241105/belgorod-1981993446.html

https://ria.ru/20241105/belgorod-1981986914.html

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происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, россия