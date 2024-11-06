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В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 06.11.2024
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16:07 06.11.2024 (обновлено: 16:23 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/obstrel-1982233857.html
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина - РИА Новости, 06.11.2024
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина
Мужчина был ранен при украинском обстреле посёлка Октябрьский Белгородского района утром в среду, после оказания медицинской помощи пострадавший отпущен домой,... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:07
2024-11-06T16:23
происшествия
вооруженные силы украины
белгородская область
специальная военная операция на украине
вячеслав гладков
россия
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БЕЛГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина был ранен при украинском обстреле посёлка Октябрьский Белгородского района утром в среду, после оказания медицинской помощи пострадавший отпущен домой, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.Ранее глава региона информировал, что украинские военные дважды обстреляли посёлок Октябрьский. В результате попадания боеприпаса загорелся торговый павильон, повреждены дома, автомобили и коммерческие объекты."В Белгородском районе посёлок Октябрьский повторно подвергся обстрелу. В жилом доме пробита кровля, выбиты окна и посечены ворота. Повреждён прицеп автомобиля. В Октябрьскую районную больницу обратился мужчина, получивший осколочное ранение ноги в результате прошлого обстрела посёлка Октябрьский. После оказания первой помощи он продолжит лечение амбулаторно", - написал Гладков.Губернатор добавил, что в селе Нечаевка дрон-камикадзе атаковал припаркованный легковой автомобиль. Вследствие ещё одной атаки дрона огнём уничтожена "Газель". В селе Муром Шебекинского округа в результате прилёта снаряда поврежден социальный объект."В селе Новая Таволжанка вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА загорелась хозпостройка на территории частного домовладения. Пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание", - рассказал Гладков.
https://ria.ru/20241105/belgorod-1981993446.html
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происшествия, вооруженные силы украины, белгородская область, вячеслав гладков, россия
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине, Вячеслав Гладков, Россия
В Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина

Гладков: в белгородском поселке Октябрьский при обстреле ВСУ пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Мужчина был ранен при украинском обстреле посёлка Октябрьский Белгородского района утром в среду, после оказания медицинской помощи пострадавший отпущен домой, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Ранее глава региона информировал, что украинские военные дважды обстреляли посёлок Октябрьский. В результате попадания боеприпаса загорелся торговый павильон, повреждены дома, автомобили и коммерческие объекты.
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"В Белгородском районе посёлок Октябрьский повторно подвергся обстрелу. В жилом доме пробита кровля, выбиты окна и посечены ворота. Повреждён прицеп автомобиля. В Октябрьскую районную больницу обратился мужчина, получивший осколочное ранение ноги в результате прошлого обстрела посёлка Октябрьский. После оказания первой помощи он продолжит лечение амбулаторно", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в селе Нечаевка дрон-камикадзе атаковал припаркованный легковой автомобиль. Вследствие ещё одной атаки дрона огнём уничтожена "Газель". В селе Муром Шебекинского округа в результате прилёта снаряда поврежден социальный объект.
"В селе Новая Таволжанка вследствие сброса взрывного устройства с БПЛА загорелась хозпостройка на территории частного домовладения. Пожарные расчёты оперативно ликвидировали возгорание", - рассказал Гладков.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныБелгородская областьВячеслав ГладковРоссия
 
 
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