https://ria.ru/20241106/obrushenie-1982058048.html
В Аргентине выросло число жертв обрушения отеля
В Аргентине выросло число жертв обрушения отеля - РИА Новости, 06.11.2024
В Аргентине выросло число жертв обрушения отеля
Число жертв обрушения отеля в Аргентине выросло до шести, спасатели продолжают поиски, сообщил новостной портал Infobae. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:28
2024-11-06T00:28
2024-11-06T00:28
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БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноя - РИА Новости. Число жертв обрушения отеля в Аргентине выросло до шести, спасатели продолжают поиски, сообщил новостной портал Infobae. "Найдены еще два тела под обломками, и, таким образом, число жертв обрушения отеля выросло до шести", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о четырех погибших, это бывшая хозяйка отеля, ее племянник, строитель, работавший в здании, и пожилой мужчина. Спасатели продолжают искать людей. Десятиэтажный отель в курортном городке Вилья-Хесель обрушился неделю назад. Пока не известна точная причина обрушения, но предполагается, что к трагедии могли привести несанкционированные строительные работы.
https://ria.ru/20241020/pirs-1978940541.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина
В Аргентине выросло число жертв обрушения отеля
Infobae: число жертв обрушения отеля в Аргентине выросло до шести человек
БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноя - РИА Новости.
Число жертв обрушения отеля в Аргентине выросло до шести, спасатели продолжают поиски, сообщил новостной портал Infobae
.
"Найдены еще два тела под обломками, и, таким образом, число жертв обрушения отеля выросло до шести", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о четырех погибших, это бывшая хозяйка отеля, ее племянник, строитель, работавший в здании, и пожилой мужчина.
Спасатели продолжают искать людей.
Десятиэтажный отель в курортном городке Вилья-Хесель обрушился неделю назад. Пока не известна точная причина обрушения, но предполагается, что к трагедии могли привести несанкционированные строительные работы.