https://ria.ru/20241106/obrushenie-1982058048.html

В Аргентине выросло число жертв обрушения отеля

В Аргентине выросло число жертв обрушения отеля - РИА Новости, 06.11.2024

В Аргентине выросло число жертв обрушения отеля

Число жертв обрушения отеля в Аргентине выросло до шести, спасатели продолжают поиски, сообщил новостной портал Infobae. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T00:28

2024-11-06T00:28

2024-11-06T00:28

в мире

аргентина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980708029_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1238b58c8e45ac0460804b41ba50caff.jpg

БУЭНОС-АЙРЕС, 6 ноя - РИА Новости. Число жертв обрушения отеля в Аргентине выросло до шести, спасатели продолжают поиски, сообщил новостной портал Infobae. "Найдены еще два тела под обломками, и, таким образом, число жертв обрушения отеля выросло до шести", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось о четырех погибших, это бывшая хозяйка отеля, ее племянник, строитель, работавший в здании, и пожилой мужчина. Спасатели продолжают искать людей. Десятиэтажный отель в курортном городке Вилья-Хесель обрушился неделю назад. Пока не известна точная причина обрушения, но предполагается, что к трагедии могли привести несанкционированные строительные работы.

https://ria.ru/20241020/pirs-1978940541.html

https://ria.ru/20241101/serbiya-1981392217.html

аргентина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, аргентина