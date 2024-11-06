https://ria.ru/20241106/nyu-meksiko-1982089271.html

Харрис лидирует в Нью-Мексико после обработки 11 процентов бюллетеней

Харрис лидирует в Нью-Мексико после обработки 11 процентов бюллетеней - РИА Новости, 06.11.2024

Харрис лидирует в Нью-Мексико после обработки 11 процентов бюллетеней

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Нью-Мексико, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 11% бюллетеней. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T05:29

2024-11-06T05:29

2024-11-06T05:33

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Нью-Мексико, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 11% бюллетеней.По данным агентства, действующая вице-президент набирает 51,1% голосов избирателей, а ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп пока получает 47,1%.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241105/sscha-1981135817.html

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нью-мексико, камала харрис, дональд трамп, сша, аризона, выборы президента сша — 2024, в мире