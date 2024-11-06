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Харрис лидирует в Нью-Мексико после обработки 11 процентов бюллетеней - РИА Новости, 06.11.2024
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05:29 06.11.2024 (обновлено: 05:33 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/nyu-meksiko-1982089271.html
Харрис лидирует в Нью-Мексико после обработки 11 процентов бюллетеней
Харрис лидирует в Нью-Мексико после обработки 11 процентов бюллетеней - РИА Новости, 06.11.2024
Харрис лидирует в Нью-Мексико после обработки 11 процентов бюллетеней
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Нью-Мексико, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 11% бюллетеней. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:29
2024-11-06T05:33
нью-мексико
камала харрис
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Нью-Мексико, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 11% бюллетеней.По данным агентства, действующая вице-президент набирает 51,1% голосов избирателей, а ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп пока получает 47,1%.Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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нью-мексико, камала харрис, дональд трамп, сша, аризона, выборы президента сша — 2024, в мире
Нью-Мексико, Камала Харрис, Дональд Трамп, США, Аризона, Выборы президента США — 2024, В мире
Харрис лидирует в Нью-Мексико после обработки 11 процентов бюллетеней

Харрис набирает в Нью-Мексико 51% после обработки 11 процентов бюллетеней

© AP Photo / Chris PizzelloИзбиратели во время голосования на выборах президента США
Избиратели во время голосования на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Избиратели во время голосования на выборах президента США
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис лидирует в штате Нью-Мексико, сообщает Ассошиэйтед Пресс по итогам подсчета 11% бюллетеней.
По данным агентства, действующая вице-президент набирает 51,1% голосов избирателей, а ее соперник от Республиканской партии Дональд Трамп пока получает 47,1%.
Выборы в США - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Выборы в США: как проходит голосование, чего ждут от кандидатов
5 ноября, 10:31
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
Нью-МексикоКамала ХаррисДональд ТрампСШААризонаВыборы президента США — 2024В мире
 
 
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