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В Нововоронеже ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 06.11.2024
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07:40 06.11.2024 (обновлено: 07:48 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/novovoronezh-1982103149.html
В Нововоронеже ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке
В Нововоронеже ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке - РИА Новости, 06.11.2024
В Нововоронеже ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке
Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Нововоронеже Воронежской области возросло до четырех, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:40
2024-11-06T07:48
нововоронеж
происшествия
воронежская область
россия
александр гусев (губернатор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Нововоронеже Воронежской области возросло до четырех, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Александр Гусев.Ранее МЧС РФ сообщало, что один человек погиб, ещё один пострадал после взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области."По уточнённым данным, в результате пожара в Нововоронеже погиб один человек и пострадало четыре. Трое из них госпитализированы. Огнем повреждены три квартиры. Эвакуированы 32 человека", - написал Гусев в Telegram-канале.Он добавил, что для оперативной ликвидации последствий пожара на территории Нововоронежа введен режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20241102/samara-1981522604.html
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нововоронеж, происшествия, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Нововоронеж, Происшествия, Воронежская область, Россия, Александр Гусев (губернатор), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Нововоронеже ввели режим ЧС после взрыва газа в многоэтажке

Число раненых при взрыве газа в многоэтажке в Нововоронеже возросло до четырех

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Число пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Нововоронеже Воронежской области возросло до четырех, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил губернатор Александр Гусев.
Ранее МЧС РФ сообщало, что один человек погиб, ещё один пострадал после взрыва газа и пожара в многоэтажке в Воронежской области.
"По уточнённым данным, в результате пожара в Нововоронеже погиб один человек и пострадало четыре. Трое из них госпитализированы. Огнем повреждены три квартиры. Эвакуированы 32 человека", - написал Гусев в Telegram-канале.
Он добавил, что для оперативной ликвидации последствий пожара на территории Нововоронежа введен режим чрезвычайной ситуации.
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НововоронежПроисшествияВоронежская областьРоссияАлександр Гусев (губернатор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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