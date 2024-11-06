https://ria.ru/20241106/nevada-1982074513.html

Опрос показал, кому симпатизируют жители Невады

Опрос показал, кому симпатизируют жители Невады - РИА Новости, 06.11.2024

Опрос показал, кому симпатизируют жители Невады

Предварительно, 44% избирателей в колеблющейся Неваде симпатизируют кандидату от демократов Камале Харрис в сравнении с 52% у действующего президента Джо... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T03:08

2024-11-06T03:08

2024-11-06T03:28

в мире

северная каролина

сша

невада

камала харрис

джо байден

дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Предварительно, 44% избирателей в колеблющейся Неваде симпатизируют кандидату от демократов Камале Харрис в сравнении с 52% у действующего президента Джо Байдена в 2020 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные exit poll компании Edison Research. Согласно данным exit poll, предварительно, 47% избирателей в колеблющейся Северной Каролине симпатизируют Трампу, на 1 процентный пункт меньше, чем в 2020 году. Кроме того, предварительно 44% избирателей в Северной Каролине симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис. В 2020 году у нынешнего президента США и демократа Джо Байдена было 52% симпатизирующих в этом штате по данным exit poll. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

северная каролина

сша

невада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, северная каролина, сша, невада, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024