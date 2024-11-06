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Опрос показал, кому симпатизируют жители Невады - РИА Новости, 06.11.2024
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03:08 06.11.2024 (обновлено: 03:28 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/nevada-1982074513.html
Опрос показал, кому симпатизируют жители Невады
Опрос показал, кому симпатизируют жители Невады - РИА Новости, 06.11.2024
Опрос показал, кому симпатизируют жители Невады
Предварительно, 44% избирателей в колеблющейся Неваде симпатизируют кандидату от демократов Камале Харрис в сравнении с 52% у действующего президента Джо... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T03:08
2024-11-06T03:28
в мире
северная каролина
сша
невада
камала харрис
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Предварительно, 44% избирателей в колеблющейся Неваде симпатизируют кандидату от демократов Камале Харрис в сравнении с 52% у действующего президента Джо Байдена в 2020 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные exit poll компании Edison Research. Согласно данным exit poll, предварительно, 47% избирателей в колеблющейся Северной Каролине симпатизируют Трампу, на 1 процентный пункт меньше, чем в 2020 году. Кроме того, предварительно 44% избирателей в Северной Каролине симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис. В 2020 году у нынешнего президента США и демократа Джо Байдена было 52% симпатизирующих в этом штате по данным exit poll. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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северная каролина
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в мире, северная каролина, сша, невада, камала харрис, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, Северная Каролина, США, Невада, Камала Харрис, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, кому симпатизируют жители Невады

Edison Research: 44 процента избирателей в Неваде симпатизируют Харрис

© AP Photo / Charles KrupaГолосование на выборах президента США
Голосование на выборах президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Charles Krupa
Голосование на выборах президента США. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости/Прайм. Предварительно, 44% избирателей в колеблющейся Неваде симпатизируют кандидату от демократов Камале Харрис в сравнении с 52% у действующего президента Джо Байдена в 2020 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на данные exit poll компании Edison Research.
Согласно данным exit poll, предварительно, 47% избирателей в колеблющейся Северной Каролине симпатизируют Трампу, на 1 процентный пункт меньше, чем в 2020 году. Кроме того, предварительно 44% избирателей в Северной Каролине симпатизируют кандидату от демократов и вице-президенту США Камале Харрис.
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В 2020 году у нынешнего президента США и демократа Джо Байдена было 52% симпатизирующих в этом штате по данным exit poll.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреСеверная КаролинаСШАНевадаКамала ХаррисДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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