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В ОБСЕ назвали заявления о нарушениях на выборах в США безосновательными - РИА Новости, 06.11.2024
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23:22 06.11.2024 (обновлено: 23:35 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/nablyudateli-1982323241.html
В ОБСЕ назвали заявления о нарушениях на выборах в США безосновательными
В ОБСЕ назвали заявления о нарушениях на выборах в США безосновательными - РИА Новости, 06.11.2024
В ОБСЕ назвали заявления о нарушениях на выборах в США безосновательными
Миссия ОБСЕ, наблюдавшая за выборами в США, считает, что звучавшие обвинения в нарушениях на прошедших американских выборах оказались безосновательными, заявила РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T23:22
2024-11-06T23:35
сша
обсе
в мире
выборы президента сша — 2024
флорида
дональд трамп
камала харрис
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Миссия ОБСЕ, наблюдавшая за выборами в США, считает, что звучавшие обвинения в нарушениях на прошедших американских выборах оказались безосновательными, заявила представитель миссии Пиа Каума."Наши наблюдения позволяют составить полную картину ситуации, поскольку участие общественности позволило преодолеть неоднократно звучавшие необоснованные заявления о фальсификации выборов", - сообщила она журналистам в среду.В миссии ОБСЕ также добавили, что организация направила на президентские выборы в США крупнейшую делегацию наблюдателей за все время.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
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сша, обсе, в мире, выборы президента сша — 2024, флорида, дональд трамп, камала харрис
США, ОБСЕ, В мире, Выборы президента США — 2024, Флорида, Дональд Трамп, Камала Харрис
В ОБСЕ назвали заявления о нарушениях на выборах в США безосновательными

Наблюдатели ОБСЕ: заявления о нарушениях на выборах в США были безосновательными

© AP Photo / Chet StrangeСотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени в избирательном отделении Денвера
Сотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени в избирательном отделении Денвера - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Chet Strange
Сотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени в избирательном отделении Денвера
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Миссия ОБСЕ, наблюдавшая за выборами в США, считает, что звучавшие обвинения в нарушениях на прошедших американских выборах оказались безосновательными, заявила представитель миссии Пиа Каума.
«
"Наши наблюдения позволяют составить полную картину ситуации, поскольку участие общественности позволило преодолеть неоднократно звучавшие необоснованные заявления о фальсификации выборов", - сообщила она журналистам в среду.
В миссии ОБСЕ также добавили, что организация направила на президентские выборы в США крупнейшую делегацию наблюдателей за все время.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
 
СШАОБСЕВ миреВыборы президента США — 2024ФлоридаДональд ТрампКамала Харрис
 
 
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