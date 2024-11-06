https://ria.ru/20241106/nablyudateli-1982323241.html

В ОБСЕ назвали заявления о нарушениях на выборах в США безосновательными

В ОБСЕ назвали заявления о нарушениях на выборах в США безосновательными - РИА Новости, 06.11.2024

В ОБСЕ назвали заявления о нарушениях на выборах в США безосновательными

Миссия ОБСЕ, наблюдавшая за выборами в США, считает, что звучавшие обвинения в нарушениях на прошедших американских выборах оказались безосновательными, заявила РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T23:22

2024-11-06T23:22

2024-11-06T23:35

сша

обсе

в мире

выборы президента сша — 2024

флорида

дональд трамп

камала харрис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982178632_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_049a77abf9768df6133366eec4127e3d.jpg

ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Миссия ОБСЕ, наблюдавшая за выборами в США, считает, что звучавшие обвинения в нарушениях на прошедших американских выборах оказались безосновательными, заявила представитель миссии Пиа Каума."Наши наблюдения позволяют составить полную картину ситуации, поскольку участие общественности позволило преодолеть неоднократно звучавшие необоснованные заявления о фальсификации выборов", - сообщила она журналистам в среду.В миссии ОБСЕ также добавили, что организация направила на президентские выборы в США крупнейшую делегацию наблюдателей за все время.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

сша

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, обсе, в мире, выборы президента сша — 2024, флорида, дональд трамп, камала харрис