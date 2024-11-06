В ОБСЕ назвали заявления о нарушениях на выборах в США безосновательными
Наблюдатели ОБСЕ: заявления о нарушениях на выборах в США были безосновательными
© AP Photo / Chet StrangeСотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени в избирательном отделении Денвера
© AP Photo / Chet Strange
Сотрудники избирательной комиссии проверяют бюллетени в избирательном отделении Денвера
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Миссия ОБСЕ, наблюдавшая за выборами в США, считает, что звучавшие обвинения в нарушениях на прошедших американских выборах оказались безосновательными, заявила представитель миссии Пиа Каума.
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"Наши наблюдения позволяют составить полную картину ситуации, поскольку участие общественности позволило преодолеть неоднократно звучавшие необоснованные заявления о фальсификации выборов", - сообщила она журналистам в среду.
В миссии ОБСЕ также добавили, что организация направила на президентские выборы в США крупнейшую делегацию наблюдателей за все время.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.