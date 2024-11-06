https://ria.ru/20241106/moskva-1982215538.html

У детей в Москве не выявили вспышек инфекций, вызванных энтеровирусами

У детей в Москве не выявили вспышек инфекций, вызванных энтеровирусами - РИА Новости, 06.11.2024

У детей в Москве не выявили вспышек инфекций, вызванных энтеровирусами

Вспышек или крупных очагов инфекций, вызванных энтеровирусами, среди детей в Москве не отмечается, сообщила главный детский инфекционист столицы, профессор... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:24

2024-11-06T15:24

2024-11-06T15:24

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Вспышек или крупных очагов инфекций, вызванных энтеровирусами, среди детей в Москве не отмечается, сообщила главный детский инфекционист столицы, профессор Людмила Мазанкова, комментируя ситуацию с энтеровирусными инфекциями, включая вирус Коксаки. "Ситуация типична для осенне-зимнего периода, и каких-либо вспышек или крупных очагов этих инфекций среди детей в столице не отмечается. За последнее время в стационарах регистрируются лишь единичные случаи энтеровирусной инфекции, тяжёлых случаев течения болезни в городе не отмечено", - приводятся слова Мазанковой в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. Отмечается, что многие дети переносят эту инфекцию бессимптомно, у некоторых вирус вызывает типичные проявления - температуру, общую слабость и характерную сыпь на коже рук, ног, а также на слизистой оболочке рта. Лечение носит симптоматический характер: жаропонижающие средства, антисептические препараты для полоскания горла и другие лекарства, которые назначит врач. В подавляющем большинстве случаев лечение проходит амбулаторно, но с обязательным контролем состояния ребенка участковым врачом. "Мониторинг заболеваемости различными вирусными инфекциями в Москве ведётся непрерывно. Вирус Коксаки хорошо изучен, он не является чем-то новым для специалистов и хорошо поддается лечению. Единичные случаи, которые сейчас фиксируются, соответствуют типичному фону заболеваемости эпидсезона", - цитируют в сообщении Мазанкову.

https://ria.ru/20241106/koksaki-1982182648.html

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здоровье - общество, москва