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Около 1 тыс знаков безопасности заменят на водоемах в Москве - РИА Новости, 06.11.2024
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07:40 06.11.2024 (обновлено: 15:07 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/moskva-1982211076.html
Около 1 тыс знаков безопасности заменят на водоемах в Москве
Около 1 тыс знаков безопасности заменят на водоемах в Москве - РИА Новости, 06.11.2024
Около 1 тыс знаков безопасности заменят на водоемах в Москве
Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 водоемах в Москве до конца ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:40
2024-11-06T15:07
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 водоемах в Москве до конца ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 столичных водоемах до конца ноября, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Вместо летних информационных щитов "Купаться запрещено!" специалисты ГУП "Мосводосток" установят зимние с надписью "Выход на лед запрещен!" - говорится в сообщении. Знаки безопасности заменят в том числе и на самых популярных водоемах Москвы. Так, на Патриарших и Чистых прудах установят по четыре знака, на Царицынских прудах - 55, а на Серебряно-Виноградном и Борисовском прудах - 30 знаков.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва

Около 1 тыс знаков безопасности заменят на водоемах в Москве

© РИА Новости / Борис Бабанов | Перейти в медиабанкВид на Москву-реку и район Строгино в Москве
Вид на Москву-реку и район Строгино в Москве - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Вид на Москву-реку и район Строгино в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 водоемах в Москве до конца ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 столичных водоемах до конца ноября, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Вместо летних информационных щитов "Купаться запрещено!" специалисты ГУП "Мосводосток" установят зимние с надписью "Выход на лед запрещен!" - говорится в сообщении.
Знаки безопасности заменят в том числе и на самых популярных водоемах Москвы. Так, на Патриарших и Чистых прудах установят по четыре знака, на Царицынских прудах - 55, а на Серебряно-Виноградном и Борисовском прудах - 30 знаков.
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