https://ria.ru/20241106/moskva-1982211076.html

Около 1 тыс знаков безопасности заменят на водоемах в Москве

Около 1 тыс знаков безопасности заменят на водоемах в Москве - РИА Новости, 06.11.2024

Около 1 тыс знаков безопасности заменят на водоемах в Москве

Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 водоемах в Москве до конца ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:40

2024-11-06T07:40

2024-11-06T15:07

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152109/73/1521097306_0:0:3061:1723_1920x0_80_0_0_b79c0c7ccd8edb413010a6601dd5a34f.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 водоемах в Москве до конца ноября, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Около тысячи знаков безопасности заменят на 270 столичных водоемах до конца ноября, рассказали в комплексе городского хозяйства Москвы. Вместо летних информационных щитов "Купаться запрещено!" специалисты ГУП "Мосводосток" установят зимние с надписью "Выход на лед запрещен!" - говорится в сообщении. Знаки безопасности заменят в том числе и на самых популярных водоемах Москвы. Так, на Патриарших и Чистых прудах установят по четыре знака, на Царицынских прудах - 55, а на Серебряно-Виноградном и Борисовском прудах - 30 знаков.

https://ria.ru/20241106/biryukov-1982193520.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва