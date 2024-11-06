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Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов - РИА Новости, 06.11.2024
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10:14 06.11.2024 (обновлено: 10:17 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/mosbirzha-1982131442.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов - РИА Новости, 06.11.2024
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов
Российский рынок акций в начале торговой сессии растет более чем на 3% после сообщений о вероятной победе Дональда Трампа на выборах президента в США, а... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T10:14
2024-11-06T10:17
московская биржа
экономика
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торговой сессии растет более чем на 3% после сообщений о вероятной победе Дональда Трампа на выборах президента в США, а основной индекс пробил отметку в 2,7 тысячи пунктов, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 10.12 мск подскакивает на 3,2%, до 2700,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,1%, до 907,41 пункта.Среди голубых фишек лидируют акции "Газпрома", дорожающие примерно на 6%.На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.В данный момент происходит подсчёт голосов и, как свидетельствует прогноз телеканала Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.
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московская биржа, экономика, москва
Московская биржа, Экономика, Москва
Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов впервые с 25 октября

© АГН "Москва" / Александр АвиловОфис Московской биржи
Офис Московской биржи - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Офис Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российский рынок акций в начале торговой сессии растет более чем на 3% после сообщений о вероятной победе Дональда Трампа на выборах президента в США, а основной индекс пробил отметку в 2,7 тысячи пунктов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.12 мск подскакивает на 3,2%, до 2700,1 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 3,1%, до 907,41 пункта.
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На выборах президента США Демократическую партию представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
В данный момент происходит подсчёт голосов и, как свидетельствует прогноз телеканала Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах.
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