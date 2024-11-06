https://ria.ru/20241106/monson-1982215331.html

Монсон назвал победу Трампа хорошей новостью для России

Монсон назвал победу Трампа хорошей новостью для России - РИА Новости, 06.11.2024

Монсон назвал победу Трампа хорошей новостью для России

Победа Трампа на президентских выборах в США - это положительный результат для России, Камала Харрис застопорила бы любые контакты с Москвой, заявил РИА Новости РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T15:23

2024-11-06T15:23

2024-11-06T15:23

в мире

сша

россия

дональд трамп

джефф монсон

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Победа Трампа на президентских выборах в США - это положительный результат для России, Камала Харрис застопорила бы любые контакты с Москвой, заявил РИА Новости боец смешанных единоборств (ММА), депутат парламента Башкирии Джефф Монсон. "В случае победы Харрис никакой перспективы контактов у Вашингтона и Москвы не было бы. Она бы сделала все, чтобы связи США и РФ прекратились. Поэтому победа Трампа для России выгодна, и это хорошая новость. Он деловой парень, хватка у него железная, он действует без церемоний. Многим импонирует его решительность. Он пойдет на все, чтобы взаимоотношения Вашингтона и Москвы наладились. На выборах в США я не поддерживал ни Трампа, ни тем более Харрис - я россиянин, а не американец", - рассказал РИА Новости Джефф Монсон. Боец ММА считает, что не стоит ожидать резких политических изменений в работе новой администрации президента США. "Новый президент этой страны будет защищать и продвигать интересы своей страны, здесь нет ничего удивительного", - отметил Джефф Монсон. Монсон в 2018 году получил гражданство РФ, в 2023-м перестал быть гражданином США. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным Fox News, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американская газета Hill и авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп, джефф монсон, выборы президента сша — 2024