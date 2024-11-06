https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982290083.html
Стояногло признал победу Санду на выборах президента Молдавии
Стояногло признал победу Санду на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 06.11.2024
Стояногло признал победу Санду на выборах президента Молдавии
Кандидат в президенты Молдавии, экс-генпрокурор республики Александр Стояногло в своем Telegram-канале признал победу Майи Санду на выборах, но при этом... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:38
2024-11-06T18:38
2024-11-06T18:52
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выборы в молдавии — 2024
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александр стояногло
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КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, экс-генпрокурор республики Александр Стояногло в своем Telegram-канале признал победу Майи Санду на выборах, но при этом отметил, что выиграл по голосам внутри страны."Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили. Большинство из вас оказало мне доверие, и я безмерно благодарен каждому из вас. Это моральная победа, которая ясно прозвучала со всех концов страны: Молдова хочет другого и хочет этого сейчас. Молдова жаждет справедливости, единства, уважения к людям", - написал в среду Стояногло.Он отметил, что все убедились, насколько слаба и искусственна эта победа власти. "Власти, которая не умеет ни проигрывать, ни побеждать достойно. Ведь если триумф строится на грязи, страхе, ненависти и цензуре, поражение неизбежно. Это лишь вопрос времени. Манипуляции, язык ненависти и раскол не могут быть долгосрочной основой", - подчеркнул он, пояснив, что для него это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке "Победа".
https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982100584.html
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в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024, майя санду, александр стояногло
В мире, Молдавия, Выборы в Молдавии — 2024, Майя Санду, Александр Стояногло
Стояногло признал победу Санду на выборах президента Молдавии
Стояногло признал победу Санду, но отметил, что выиграл внутри Молдавии
КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости.
Кандидат в президенты Молдавии, экс-генпрокурор республики Александр Стояногло в своем Telegram-канале
признал победу Майи Санду на выборах, но при этом отметил, что выиграл по голосам внутри страны.
"Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили. Большинство из вас оказало мне доверие, и я безмерно благодарен каждому из вас. Это моральная победа, которая ясно прозвучала со всех концов страны: Молдова хочет другого и хочет этого сейчас. Молдова жаждет справедливости, единства, уважения к людям", - написал в среду Стояногло.
Он отметил, что все убедились, насколько слаба и искусственна эта победа власти. "Власти, которая не умеет ни проигрывать, ни побеждать достойно. Ведь если триумф строится на грязи, страхе, ненависти и цензуре, поражение неизбежно. Это лишь вопрос времени. Манипуляции, язык ненависти и раскол не могут быть долгосрочной основой", - подчеркнул он, пояснив, что для него это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва.
В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии
, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.
О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке "Победа".