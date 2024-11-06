https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982290083.html

Стояногло признал победу Санду на выборах президента Молдавии

Стояногло признал победу Санду на выборах президента Молдавии - РИА Новости, 06.11.2024

Стояногло признал победу Санду на выборах президента Молдавии

Кандидат в президенты Молдавии, экс-генпрокурор республики Александр Стояногло в своем Telegram-канале признал победу Майи Санду на выборах, но при этом... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:38

2024-11-06T18:38

2024-11-06T18:52

в мире

молдавия

выборы в молдавии — 2024

майя санду

александр стояногло

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/08/1958296223_0:0:1343:756_1920x0_80_0_0_d4c9abb1b9cd09dda9c49861a20fd183.jpg

КИШИНЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты Молдавии, экс-генпрокурор республики Александр Стояногло в своем Telegram-канале признал победу Майи Санду на выборах, но при этом отметил, что выиграл по голосам внутри страны."Результаты показали: мы проиграли, хотя здесь, в Молдове, мы победили. Большинство из вас оказало мне доверие, и я безмерно благодарен каждому из вас. Это моральная победа, которая ясно прозвучала со всех концов страны: Молдова хочет другого и хочет этого сейчас. Молдова жаждет справедливости, единства, уважения к людям", - написал в среду Стояногло.Он отметил, что все убедились, насколько слаба и искусственна эта победа власти. "Власти, которая не умеет ни проигрывать, ни побеждать достойно. Ведь если триумф строится на грязи, страхе, ненависти и цензуре, поражение неизбежно. Это лишь вопрос времени. Манипуляции, язык ненависти и раскол не могут быть долгосрочной основой", - подчеркнул он, пояснив, что для него это не окончательное поражение, это лишь проигранная битва.В Молдавии в воскресенье прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.О своем намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и в блоке "Победа".

https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982100584.html

https://ria.ru/20241105/sud-1982011675.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, выборы в молдавии — 2024, майя санду, александр стояногло