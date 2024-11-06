Премьер Молдавии заявил о кадровых перестановках в правительстве
Премьер Речан заявил о кадровых перестановках в правительстве в течение 10 дней
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил в среду о кадровых перестановках в правительстве в течение 10 дней, передает корреспондент РИА Новости.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло - 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%. Оппозиция в Молдавии отмечает, что президентский мандат Санду можно считать очень уязвимым, поскольку она не пользуется поддержкой граждан внутри Молдавии.
"Я благодарю наших граждан в стране и нашу диаспору за участие выборах президента. И те, кто голосовал за Санду, и те, кто голосовал за ее оппонента Стояногло, высказались в равной степени о необходимости политических переменах в правтельстве. В течение 10 дней я выступлю с рядом предложений о кадровых изменениях", - сказал Речан на заседании кабмина, которое транслируется в режиме онлайн на сайте правительства.
Речан отметил, что более миллиона граждан, поддержавших Санду, выступают за европейскую интеграцию. Он также выразил благодарность сторонникам Стояногло за внимание к проблемам страны и заверил, что ожидаемые изменения в ближайшее время будут реализованы.
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