https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982100584.html

В Госдуме назвали выборы в Молдавии госпереворотом

В Госдуме назвали выборы в Молдавии госпереворотом - РИА Новости, 06.11.2024

В Госдуме назвали выборы в Молдавии госпереворотом

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что на президентских выборах в Молдавии фактически произошел государственных... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T07:18

2024-11-06T07:18

2024-11-06T10:22

в мире

молдавия

майя санду

михаил шеремет

выборы в молдавии — 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что на президентских выборах в Молдавии фактически произошел государственных переворот. "Фактически под яркой ширмой жестко контролируемых извне выборов в Молдавии открыто произошел государственный переворот, поэтому легитимности сегодня у Санду не больше, чем у просроченного президента Зеленского", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Молдавию фактически лишили суверенитета и государственности. "Считаю, что в складывающихся обстоятельствах нельзя признавать Санду президентом, выбранным путем свободного волеизъявления народа, тем самым не поддерживая политический терроризм, попирающий права человека и международные принципы плебисцита", — подчеркнул депутат.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло — 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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в мире, молдавия, майя санду, михаил шеремет, выборы в молдавии — 2024