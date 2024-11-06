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В Госдуме назвали выборы в Молдавии госпереворотом - РИА Новости, 06.11.2024
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07:18 06.11.2024 (обновлено: 10:22 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/moldaviya-1982100584.html
В Госдуме назвали выборы в Молдавии госпереворотом
В Госдуме назвали выборы в Молдавии госпереворотом - РИА Новости, 06.11.2024
В Госдуме назвали выборы в Молдавии госпереворотом
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что на президентских выборах в Молдавии фактически произошел государственных... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T07:18
2024-11-06T10:22
в мире
молдавия
майя санду
михаил шеремет
выборы в молдавии — 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что на президентских выборах в Молдавии фактически произошел государственных переворот. "Фактически под яркой ширмой жестко контролируемых извне выборов в Молдавии открыто произошел государственный переворот, поэтому легитимности сегодня у Санду не больше, чем у просроченного президента Зеленского", — сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Молдавию фактически лишили суверенитета и государственности. &quot;Считаю, что в складывающихся обстоятельствах нельзя признавать Санду президентом, выбранным путем свободного волеизъявления народа, тем самым не поддерживая политический терроризм, попирающий права человека и международные принципы плебисцита&quot;, — подчеркнул депутат.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло — 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.
https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html
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в мире, молдавия, майя санду, михаил шеремет, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Майя Санду, Михаил Шеремет, Выборы в Молдавии — 2024
В Госдуме назвали выборы в Молдавии госпереворотом

Депутат Шеремет: на выборах в Молдавии фактически произошел госпереворот

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что на президентских выборах в Молдавии фактически произошел государственных переворот.
"Фактически под яркой ширмой жестко контролируемых извне выборов в Молдавии открыто произошел государственный переворот, поэтому легитимности сегодня у Санду не больше, чем у просроченного президента Зеленского", — сказал Шеремет РИА Новости.
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По его словам, Молдавию фактически лишили суверенитета и государственности.
«

"Считаю, что в складывающихся обстоятельствах нельзя признавать Санду президентом, выбранным путем свободного волеизъявления народа, тем самым не поддерживая политический терроризм, попирающий права человека и международные принципы плебисцита", — подчеркнул депутат.

В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло — 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.
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