В Госдуме назвали выборы в Молдавии госпереворотом
Депутат Шеремет: на выборах в Молдавии фактически произошел госпереворот
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что на президентских выборах в Молдавии фактически произошел государственных переворот.
"Фактически под яркой ширмой жестко контролируемых извне выборов в Молдавии открыто произошел государственный переворот, поэтому легитимности сегодня у Санду не больше, чем у просроченного президента Зеленского", — сказал Шеремет РИА Новости.
Запад поделился источником вечной власти
5 ноября, 08:00
По его словам, Молдавию фактически лишили суверенитета и государственности.
«
"Считаю, что в складывающихся обстоятельствах нельзя признавать Санду президентом, выбранным путем свободного волеизъявления народа, тем самым не поддерживая политический терроризм, попирающий права человека и международные принципы плебисцита", — подчеркнул депутат.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. За победу боролись прозападный президент Майя Санду и экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной партии социалистов, выходец из Гагаузии Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает правящая партия "Действие и солидарность", набирает 55,33% голосов, Стояногло — 44,67%. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны во втором туре выборов лидирует Стояногло с 51,19%, Санду набирает 48,81%.
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00