https://ria.ru/20241106/moldaviya-1981968700.html

"Президент меньшинства". Запад получил нового лидера

"Президент меньшинства". Запад получил нового лидера - РИА Новости, 06.11.2024

"Президент меньшинства". Запад получил нового лидера

Второй тур выборов в Молдавии выиграла Майя Санду. Однако даже ее сторонники признают, что победа далась большой ценой. А противники уверены: не обошлось без... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T08:00

2024-11-06T08:00

2024-11-06T08:03

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россия

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александр стояногло

дмитрий песков

выборы в молдавии — 2024

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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Михаил Катков. Второй тур выборов в Молдавии выиграла Майя Санду. Однако даже ее сторонники признают, что победа далась большой ценой. А противники уверены: не обошлось без фальсификаций. Как проголосовали молдаване и к чему это приведет — в материале РИА Новости.Пиррова победаСогласно официальным данным, Санду получила 55,33%. При этом внутри страны ее поддержали только 48,67, остальное — от диаспоры. У Александра Стояногло — 44,67 в целом и 51,33% — среди непосредственных жителей республики. И он лидировал практически на всем протяжении подсчета голосов. Только ближе к концу стал проигрывать.Стояногло победил в 19 районах Молдавии, а Санду лишь в семнадцати, показав даже худший результат, чем в первом туре. Зато за границей, по версии ЦИК, ее поддержали 82,83% избирателей. Еще во время голосования президент обратилась к диаспоре и поблагодарила за активное участие, тем самым дав понять, чьим президентом она будет. В то же время по сравнению с первым туром Санду улучшила результат на 275 тысяч избирателей, из них не более 115 тысяч — за счет прироста явки. У Стояногло прирост 347 тысяч, но это на 141 тысячу меньше суммарного числа голосов, отданных в первом туре за выбывших кандидатов.Сторонники Санду продолжают настаивать, что ее слабое выступление связано с массовым подкупом избирателей в интересах России. В частности, в МВД Молдавии заявили, что опальный олигарх Илан Шор якобы может потратить на эти цели 39 миллионов долларов. Соответственно, власти обещают усилить борьбу с коррупцией, а заодно и с противниками режима."Мы избежали поражения только благодаря необычайной мобилизации всего общества. Силы безопасности, диаспора, молодежь, простые граждане — они спасли страну. Но мы больше никогда не должны оказаться в ситуации, когда демократия и суверенитет страны подвергаются опасности со стороны организованных преступных групп", — заявил министр просвещения и исследований Дан Перчун.Как бы то ни было, наблюдательная миссия ОБСЕ не заметила никаких нарушений со стороны властей. Кроме того, одними из первых Санду с победой поздравили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Румынии Марчел Чолаку и президент Франции Эммануэль Макрон.Европейское будущееПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Санду нельзя назвать президентом Молдавии, так как многие граждане за нее не голосовали. В частности, сотни тысяч граждан республики, проживающих в России, были лишены возможности принять участие в выборах. Напомним, в стране работали только два избирательных участка, а, например, в Италии — 60."Что касается Санду, она не является президентом своей страны, потому что в самой стране многие не голосовали за нее. Что касается нынешнего молдавского руководства, до сих пор они не проявляли никакой заинтересованности в развитии добрых отношений с нашей страной", — подчеркнул Песков. Также он указал на отсутствие у Кишинева конструктивного подхода к решению проблемы Приднестровья, жители которого тоже не склонны поддерживать Санду.Между тем в ее ближайших планах — вписать в Конституцию Молдавии пункт о безальтернативности вступления в Евросоюз. Как известно, 20 октября на референдуме эту идею поддержали 50,35% избирателей при явке в 50,72%.В частности, власти страны собираются включить в преамбулу основного закона следующие слова: "Подтверждая европейскую идентичность народа Молдовы и необратимость европейского курса Молдовы, декларируя европейскую интеграцию стратегической целью Молдовы". Решение еще нужно провести через парламент, но у Санду там большинство, поэтому проблем не будет. Кроме того, Конституционный суд одобрил поправку. Правда, у судей Владимира Цуркана и Сергея Цуркана были особые мнения.Так, Владимир Цуркан отметил, что КС должен был подтвердить законность референдума, но отклонить его результаты. По его словам, проект конституционного закона не набрал необходимого количества голосов, чтобы считаться одобренным. В частности, в плебисците приняли участие чуть больше половины избирателей, из которых 50,35% поддержали инициативу Санду. То есть на практике за безальтернативность европейского пути выступили только 24,8% избирателей.Президент диаспорыМолдавский политический аналитик Игорь Тулянцев отмечает, что итоги выборов в целом ожидаемы, однако хотелось верить, что республика пойдет по демократическому пути развития. "Но внутри страны Санду все-таки проиграла, хотя прибегла к беспрецедентному использованию административного ресурса. По сути, оппозиция боролась не с ней, а с преступной группировкой, захватившей власть", — говорит эксперт.По его мнению, переизбрание Санду было тренировкой перед парламентскими выборами. В связи с этим он ожидает, что в ближайший год власти усилят репрессии против "неконструктивной оппозиции" под предлогом связей с Россией. При этом народной легитимности у Санду не будет."Ее уже прозвали президентом диаспоры, хотя эту тему нужно расширить. Если бы у молдаван в России была возможность голосовать, результат был бы другим. Санду знала это, поэтому специально создала условия, в которых она не сможет проиграть", — объясняет Тулянцев.Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что по итогам президентских выборов Санду оказалась в роли узурпатора власти — она будет управлять страной, жители которой этого не хотели."Прежде всего Санду зачистит ряды своих сторонников от тех, кто колебался и проявил недостаточную лояльность между первым и вторым турами. Затем она впишет в Конституцию безальтернативность европейской интеграции. После этого будут внесены изменения в Уголовный кодекс — и репрессии начнутся с новой силой", — прогнозирует Харитонова.По словам эксперта, Санду придется иметь дело с народом, который за нее не голосовал. Соответственно, перед парламентскими выборами она должна отважиться на серьезные изменения во внутренней политике, чтобы сохранить всю полноту власти. К примеру, может ограничить автономию Гагаузии, где 97% жителей выступили против переизбрания Санду. К тому же, как показала практика, раскол не ослабляет, а усиливает позиции президента, позволяя ей мобилизовать свой электорат.

https://ria.ru/20241103/moldaviya-1981508288.html

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1980755504.html

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в мире, гагаузия, россия, майя санду, александр стояногло, дмитрий песков, выборы в молдавии — 2024