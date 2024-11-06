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"Мы проседаем": в Киеве признали серьезный провал - РИА Новости, 06.11.2024
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05:35 06.11.2024 (обновлено: 10:47 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/mobilizatsiya-1982090085.html
"Мы проседаем": в Киеве признали серьезный провал
"Мы проседаем": в Киеве признали серьезный провал - РИА Новости, 06.11.2024
"Мы проседаем": в Киеве признали серьезный провал
План Генштаба ВСУ по мобилизации на 2024 год не будет выполнен, заявила депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская в эфире телеканала NTA. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T05:35
2024-11-06T10:47
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. План Генштаба ВСУ по мобилизации на 2024 год не будет выполнен, заявила депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская в эфире телеканала NTA.&quot;С сентября месяца мы проседаем в мобилизации, она начала спадать после августа месяца. К сожалению, осенью она (мобилизация. — Прим. ред.) пошла на спад&quot;, — пожаловалась она.Бобровская также заявила, что, помимо дефицита ресурсов и усталости, главной причиной, по которой украинцы все меньше хотят воевать, является повальная коррупция в стране."Кроме усталости, еще одна вещь, которая сильно демотивирует — это раскрытие коррупционных скандалов, когда сложно людям объяснить, почему одни должны идти воевать, а другие должны декларировать миллионы долларов наличкой", — признала депутат.Ранее политтехнолог, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что принудительно мобилизованные украинцы являются балластом для ВСУ, лишь один из 25 таких военнослужащих может пойти в бой, остальные — потенциальные дезертиры.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241105/ukraina-1982041181.html
https://ria.ru/20241105/svo-1982021002.html
https://ria.ru/20241105/zelenskiy-1981926958.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Мы проседаем": в Киеве признали серьезный провал

Депутат Бобровская: выполнить план Генштаба ВСУ по мобилизации невозможно

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. План Генштаба ВСУ по мобилизации на 2024 год не будет выполнен, заявила депутат Верховной рады Украины Соломия Бобровская в эфире телеканала NTA.
«

"С сентября месяца мы проседаем в мобилизации, она начала спадать после августа месяца. К сожалению, осенью она (мобилизация. — Прим. ред.) пошла на спад", — пожаловалась она.

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Бобровская также заявила, что, помимо дефицита ресурсов и усталости, главной причиной, по которой украинцы все меньше хотят воевать, является повальная коррупция в стране.
"Кроме усталости, еще одна вещь, которая сильно демотивирует — это раскрытие коррупционных скандалов, когда сложно людям объяснить, почему одни должны идти воевать, а другие должны декларировать миллионы долларов наличкой", — признала депутат.
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Ранее политтехнолог, экс-глава образованной Киевом Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что принудительно мобилизованные украинцы являются балластом для ВСУ, лишь один из 25 таких военнослужащих может пойти в бой, остальные — потенциальные дезертиры.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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