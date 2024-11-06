https://ria.ru/20241106/minoborony-1982196132.html

ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024

ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

Российская группировка войск "Север" отразила четыре контратаки и сорвала атаку ВСУ в курском приграничье, потери противника составили до 30 человек, сообщили в РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:08

2024-11-06T14:08

2024-11-06T14:17

россия

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" отразила четыре контратаки и сорвала атаку ВСУ в курском приграничье, потери противника составили до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорвана атака ВСУ в направлении населенного пункта Леонидово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые машины пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.

https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982195994.html

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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)