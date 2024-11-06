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ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024
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14:08 06.11.2024 (обновлено: 14:17 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/minoborony-1982196132.html
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области
Российская группировка войск "Север" отразила четыре контратаки и сорвала атаку ВСУ в курском приграничье, потери противника составили до 30 человек, сообщили в РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:08
2024-11-06T14:17
россия
курская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" отразила четыре контратаки и сорвала атаку ВСУ в курском приграничье, потери противника составили до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ."Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорвана атака ВСУ в направлении населенного пункта Леонидово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые машины пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.
https://ria.ru/20241106/spetsoperatsiya-1982195994.html
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россия, курская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России отразили четыре контратаки ВСУ в Курской области

МО РФ: ВСУ потеряли до 30 солдат при неудачных контратаках в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Север" отразила четыре контратаки и сорвала атаку ВСУ в курском приграничье, потери противника составили до 30 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки отражены четыре контратаки противника в направлении населенного пункта Новоивановка, а также сорвана атака ВСУ в направлении населенного пункта Леонидово. ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые машины пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина и автомобиль", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Отмечается, что ВС РФ продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.
Кроме того, подразделения группировки "Север" продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плёхово.
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Вчера, 14:07
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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