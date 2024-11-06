https://ria.ru/20241106/migranty-1982163361.html

В Москве выявили 250 нелегальных мигрантов

В Москве выявили 250 нелегальных мигрантов - РИА Новости, 06.11.2024

В Москве выявили 250 нелегальных мигрантов

Полиция совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провела рейд в Москве и Подмосковье на предмет соблюдения миграционного законодательства и правил дорожного... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T11:58

2024-11-06T11:58

2024-11-06T11:58

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Полиция совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провела рейд в Москве и Подмосковье на предмет соблюдения миграционного законодательства и правил дорожного движения среди иностранных водителей, всего выявлено 250 нарушителей, сообщает главное управление по вопросам миграции МВД РФ. "Масштабные проверки проводились в течение шести дней на территории Москвы и Подмосковья, где осуществляется наибольшее количество таксомоторных перевозок... В результате совместной работы сотрудники госавтоинспекции и миграционных подразделений выявили 250 иностранцев-нарушителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. В управлении уточнили, что 138 из 250 нарушений было зафиксировано в сфере миграционного законодательства. "Сто десять - нарушение правил въезда и режима пребывания; 20 - уклонение от прохождения обязательной процедуры по дактилоскопической регистрации; восемь - незаконное осуществление трудовой деятельности в качестве водителя", - отметили в пресс-службе. Полицейские выявили иностранцев с поддельными водительскими удостоверениями, миграционными картами, фиктивными договорами о трудоустройстве, в отношении которых проводится процессуальная проверка. Помимо этого, установили 18 нарушений со стороны работодателей, которые скрыли от органов контроля факт привлечения к труду иностранцев в качестве водителей такси. Все нарушители привлечены к административной ответственности. "Тридцать шесть иностранных граждан, которые пренебрегали установленными в РФ правилами осуществления пассажирских перевозок, выдворены в административном порядке, еще семи нарушителям сокращен срок пребывания", - отметили правоохранители.

https://ria.ru/20240615/migranty-1953103061.html

https://ria.ru/20240614/migranty-1952923999.html

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авто, москва, московская область (подмосковье), россия