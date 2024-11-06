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Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, угрожавшего воспитателю в Калуге - РИА Новости, 06.11.2024
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18:52 06.11.2024 (обновлено: 19:35 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/migrant-1982293388.html
Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, угрожавшего воспитателю в Калуге
Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, угрожавшего воспитателю в Калуге - РИА Новости, 06.11.2024
Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, угрожавшего воспитателю в Калуге
Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного из-за угроз мигранта воспитателю детсада, сообщило ведомство. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T18:52
2024-11-06T19:35
происшествия
россия
калужская область
калуга
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного из-за угроз мигранта воспитателю детсада, сообщило ведомство. "Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования противоправных действий мигранта в Калужской области", — отметили в комитете.По данным УМВД по Калужской области, 48-летнему мужчине, чей сын ходит в детсад в Калуге, не понравилось, что его ребенок пользовался игрушками, предназначенными, по мнению отца, для девочек. После этого он пришел в дошкольное учреждение и вступил в конфликт с воспитательницей группы. Свидетелями ссоры стали родители других детей, которые сделали ему замечание. В ответ мужчина начал высказывать в их адрес различные угрозы, в том числе убийством. Испугавшись за жизнь и здоровье, родители и персонал сообщили об этом в полицию. В СК уточнили, что из-за инцидента возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.В ведомстве рассказали, что мужчина — уроженец одной из среднеазиатских республик, в 2017 году он получил российский паспорт. Сейчас региональное следственное управление проводит проверку законности получения им гражданства.
https://ria.ru/20240926/bastrykin-1974959014.html
россия
калужская область
калуга
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происшествия, россия, калужская область, калуга, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Россия, Калужская область, Калуга, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, угрожавшего воспитателю в Калуге

Бастрыкин проконтролирует дело угрожавшего воспитателю детсада в Калуге мигранта

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного из-за угроз мигранта воспитателю детсада, сообщило ведомство.
«
"Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования противоправных действий мигранта в Калужской области", — отметили в комитете.
По данным УМВД по Калужской области, 48-летнему мужчине, чей сын ходит в детсад в Калуге, не понравилось, что его ребенок пользовался игрушками, предназначенными, по мнению отца, для девочек. После этого он пришел в дошкольное учреждение и вступил в конфликт с воспитательницей группы. Свидетелями ссоры стали родители других детей, которые сделали ему замечание. В ответ мужчина начал высказывать в их адрес различные угрозы, в том числе убийством. Испугавшись за жизнь и здоровье, родители и персонал сообщили об этом в полицию.
В СК уточнили, что из-за инцидента возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
В ведомстве рассказали, что мужчина — уроженец одной из среднеазиатских республик, в 2017 году он получил российский паспорт. Сейчас региональное следственное управление проводит проверку законности получения им гражданства.
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ПроисшествияРоссияКалужская областьКалугаАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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