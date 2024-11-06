https://ria.ru/20241106/migrant-1982293388.html

Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, угрожавшего воспитателю в Калуге

Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, угрожавшего воспитателю в Калуге - РИА Новости, 06.11.2024

Бастрыкин взял на контроль дело мигранта, угрожавшего воспитателю в Калуге

Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного из-за угроз мигранта воспитателю детсада, сообщило ведомство. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T18:52

2024-11-06T18:52

2024-11-06T19:35

происшествия

россия

калужская область

калуга

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. Глава СК Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного из-за угроз мигранта воспитателю детсада, сообщило ведомство. "Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ход расследования противоправных действий мигранта в Калужской области", — отметили в комитете.По данным УМВД по Калужской области, 48-летнему мужчине, чей сын ходит в детсад в Калуге, не понравилось, что его ребенок пользовался игрушками, предназначенными, по мнению отца, для девочек. После этого он пришел в дошкольное учреждение и вступил в конфликт с воспитательницей группы. Свидетелями ссоры стали родители других детей, которые сделали ему замечание. В ответ мужчина начал высказывать в их адрес различные угрозы, в том числе убийством. Испугавшись за жизнь и здоровье, родители и персонал сообщили об этом в полицию. В СК уточнили, что из-за инцидента возбудили уголовное дело об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.В ведомстве рассказали, что мужчина — уроженец одной из среднеазиатских республик, в 2017 году он получил российский паспорт. Сейчас региональное следственное управление проводит проверку законности получения им гражданства.

https://ria.ru/20240926/bastrykin-1974959014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, калужская область, калуга, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом