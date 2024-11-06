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СМИ рассказали, почему Харрис потеряла голоса в Мичигане - РИА Новости, 06.11.2024
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16:23 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/michigan-1982240884.html
СМИ рассказали, почему Харрис потеряла голоса в Мичигане
СМИ рассказали, почему Харрис потеряла голоса в Мичигане - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ рассказали, почему Харрис потеряла голоса в Мичигане
Недовольство американцев арабского происхождения политикой Демократической партии США по отношению к военным операциям Израиля в секторе Газа и Ливане повлияло... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:23
2024-11-06T16:23
в мире
сша
израиль
мичиган
дональд трамп
камала харрис
джо байден
nbc
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Недовольство американцев арабского происхождения политикой Демократической партии США по отношению к военным операциям Израиля в секторе Газа и Ливане повлияло на ход голосования в штате Мичиган, где кандидат от республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах над своим оппонентом - вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис, считает эмиратская газета Aletihad News Center. Мичиган наряду со штатами Аризона, Висконсин, Джорджия, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина является колеблющимся штатом, где исход голосования стал решающим на нынешних выборах. В штате проживает крупная арабская диаспора численностью около 400 тысяч человек, что составляет десятую часть арабского населения США. "Некоторые арабы американского происхождения, особенно те, кто живет в таких колеблющихся штатах как Мичиган, недовольны поддержкой президента Джо Байдена военных действий со стороны Израиля в секторе Газа и Ливане, так как их налоги финансируют оружие, которое может убить их же родственников", - пишет Aletihad. Со слов издательства из результатов недавних опросов следует, что поддержка Камалы Харрис со стороны арабов-американцев на 18% ниже, чем уровень их поддержки Байдена на выборах 2020 года. "Избрание Трампа на пост президента может стать результатом гнева, испытываемого американцами арабского происхождения в отношении политики администрации Байдена на Ближнем Востоке", - добавили в Aletihad. При этом автор статьи считает, что избрание Трампа не является решением проблемы Ближневосточного урегулирования, и может привести к усугублению ситуации в регионе учитывая прецеденты из предыдущего срока Трампа и его недавние высказывания. "Обратите внимание, что Трамп никогда не был заинтересован в палестинцах… По поводу войны в секторе Газа Трамп сказал: "Пусть Израиль завершит работу", и что недавно у него был "очень приятный" телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху, в котором он сказал премьер-министру Израиля: "Делайте то, что должны"", - отметили в Aletihad. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20240808/kharris-1964807678.html
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в мире, сша, израиль, мичиган, дональд трамп, камала харрис, джо байден, nbc, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Израиль, Мичиган, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, NBC, Выборы президента США — 2024
СМИ рассказали, почему Харрис потеряла голоса в Мичигане

Aletihad News Center: политика Демократической партии по Газе повлияла на выборы

© AP Photo / Matt YorkВице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Matt York
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис на предвыборном мероприятии в Аризоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Недовольство американцев арабского происхождения политикой Демократической партии США по отношению к военным операциям Израиля в секторе Газа и Ливане повлияло на ход голосования в штате Мичиган, где кандидат от республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на президентских выборах над своим оппонентом - вице-президентом Соединенных Штатов Камалой Харрис, считает эмиратская газета Aletihad News Center.
Мичиган наряду со штатами Аризона, Висконсин, Джорджия, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина является колеблющимся штатом, где исход голосования стал решающим на нынешних выборах. В штате проживает крупная арабская диаспора численностью около 400 тысяч человек, что составляет десятую часть арабского населения США.
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"Некоторые арабы американского происхождения, особенно те, кто живет в таких колеблющихся штатах как Мичиган, недовольны поддержкой президента Джо Байдена военных действий со стороны Израиля в секторе Газа и Ливане, так как их налоги финансируют оружие, которое может убить их же родственников", - пишет Aletihad.
Со слов издательства из результатов недавних опросов следует, что поддержка Камалы Харрис со стороны арабов-американцев на 18% ниже, чем уровень их поддержки Байдена на выборах 2020 года.
"Избрание Трампа на пост президента может стать результатом гнева, испытываемого американцами арабского происхождения в отношении политики администрации Байдена на Ближнем Востоке", - добавили в Aletihad.
При этом автор статьи считает, что избрание Трампа не является решением проблемы Ближневосточного урегулирования, и может привести к усугублению ситуации в регионе учитывая прецеденты из предыдущего срока Трампа и его недавние высказывания.
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"Обратите внимание, что Трамп никогда не был заинтересован в палестинцах… По поводу войны в секторе Газа Трамп сказал: "Пусть Израиль завершит работу", и что недавно у него был "очень приятный" телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху, в котором он сказал премьер-министру Израиля: "Делайте то, что должны"", - отметили в Aletihad.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
 
В миреСШАИзраильМичиганДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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