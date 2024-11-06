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СМИ: Трамп продолжает сокращать разрыв с Харрис в колеблющемся Мичигане
СМИ: Трамп продолжает сокращать разрыв с Харрис в колеблющемся Мичигане - РИА Новости, 06.11.2024
СМИ: Трамп продолжает сокращать разрыв с Харрис в колеблющемся Мичигане
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп еще сократил разрыв в колеблющемся штате Мичиган, набирая 48,3% против 49,9% у его соперницы от демократов Камалы... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T06:26
2024-11-06T06:26
2024-11-06T06:37
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп еще сократил разрыв в колеблющемся штате Мичиган, набирая 48,3% против 49,9% у его соперницы от демократов Камалы Харрис, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на данные обработки 20% бюллетеней.С 15 голосами выборщиков Мичиган является частью так называемой "голубой стены" — ряда штатов Среднего Запада, жизненно важных для демократов. После почти тридцати лет поддержки демократов штат перешел к Трампу в 2016 году, но в 2020 году Байден вновь завоевал его. Конгрессвумен от Демократической партии Дебби Дингелл заявила, что интрига насчёт победителя здесь сохранится вплоть до окончания подсчета голосов.Выборы президента проходят в США. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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мичиган, в мире, дональд трамп, сша, аризона, камала харрис, выборы президента сша — 2024
Мичиган, В мире, Дональд Трамп, США, Аризона, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
СМИ: Трамп продолжает сокращать разрыв с Харрис в колеблющемся Мичигане
AP: Трамп сокращает разрыв в колеблющемся Мичигане, набирая 48,3% голосов