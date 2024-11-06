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Трампу симпатизируют 45 процентов избирателей в Мичигане, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
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02:59 06.11.2024 (обновлено: 03:28 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/michigan-1982073237.html
Трампу симпатизируют 45 процентов избирателей в Мичигане, показал опрос
Трампу симпатизируют 45 процентов избирателей в Мичигане, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
Трампу симпатизируют 45 процентов избирателей в Мичигане, показал опрос
Предварительно, 45% избирателей в колеблющемся американском штате Мичиган симпатизируют республиканскому кандидату на пост президента США Дональду Трампу, а 48% РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:59
2024-11-06T03:28
в мире
мичиган
сша
аризона
дональд трамп
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Предварительно, 45% избирателей в колеблющемся американском штате Мичиган симпатизируют республиканскому кандидату на пост президента США Дональду Трампу, а 48% поддерживают его соперницу от Демократической партии Камалу Харрис, свидетельствуют данные exit poll организации Edison Research. Как следует из опубликованных значений, Трампу удалось сохранить поддержку в Мичигане на прежнем уровне по сравнению с 2020 годом. Уровень поддержки кандидата от демократов Харрис в Мичигане уменьшился по сравнению с поддержкой Джо Байдена на выборах 2020 года, когда он составлял 51%. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
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в мире, мичиган, сша, аризона, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Мичиган, США, Аризона, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трампу симпатизируют 45 процентов избирателей в Мичигане, показал опрос

Опрос: 45 процентов избирателей в колеблющемся Мичигане поддерживают Трампа

© AP Photo / Rogelio V. SolisВыборы президента США
Выборы президента США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Rogelio V. Solis
Выборы президента США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Предварительно, 45% избирателей в колеблющемся американском штате Мичиган симпатизируют республиканскому кандидату на пост президента США Дональду Трампу, а 48% поддерживают его соперницу от Демократической партии Камалу Харрис, свидетельствуют данные exit poll организации Edison Research.
Как следует из опубликованных значений, Трампу удалось сохранить поддержку в Мичигане на прежнем уровне по сравнению с 2020 годом.
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Уровень поддержки кандидата от демократов Харрис в Мичигане уменьшился по сравнению с поддержкой Джо Байдена на выборах 2020 года, когда он составлял 51%.
Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
 
В миреМичиганСШААризонаДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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