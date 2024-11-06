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Трампу симпатизируют 45 процентов избирателей в Мичигане, показал опрос

Трампу симпатизируют 45 процентов избирателей в Мичигане, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024

Трампу симпатизируют 45 процентов избирателей в Мичигане, показал опрос

Предварительно, 45% избирателей в колеблющемся американском штате Мичиган симпатизируют республиканскому кандидату на пост президента США Дональду Трампу, а 48% РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T02:59

2024-11-06T02:59

2024-11-06T03:28

в мире

мичиган

сша

аризона

дональд трамп

камала харрис

джо байден

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Предварительно, 45% избирателей в колеблющемся американском штате Мичиган симпатизируют республиканскому кандидату на пост президента США Дональду Трампу, а 48% поддерживают его соперницу от Демократической партии Камалу Харрис, свидетельствуют данные exit poll организации Edison Research. Как следует из опубликованных значений, Трампу удалось сохранить поддержку в Мичигане на прежнем уровне по сравнению с 2020 годом. Уровень поддержки кандидата от демократов Харрис в Мичигане уменьшился по сравнению с поддержкой Джо Байдена на выборах 2020 года, когда он составлял 51%. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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Дарья Буймова

в мире, мичиган, сша, аризона, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024