https://ria.ru/20241106/michigan-1982073237.html
Трампу симпатизируют 45 процентов избирателей в Мичигане, показал опрос
Трампу симпатизируют 45 процентов избирателей в Мичигане, показал опрос - РИА Новости, 06.11.2024
Трампу симпатизируют 45 процентов избирателей в Мичигане, показал опрос
Предварительно, 45% избирателей в колеблющемся американском штате Мичиган симпатизируют республиканскому кандидату на пост президента США Дональду Трампу, а 48% РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T02:59
2024-11-06T02:59
2024-11-06T03:28
в мире
мичиган
сша
аризона
дональд трамп
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981983503_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_1c62d37b74d71ac6dd5c2361a83ae379.jpg
ВАШИНГТОН, 6 ноя - РИА Новости. Предварительно, 45% избирателей в колеблющемся американском штате Мичиган симпатизируют республиканскому кандидату на пост президента США Дональду Трампу, а 48% поддерживают его соперницу от Демократической партии Камалу Харрис, свидетельствуют данные exit poll организации Edison Research. Как следует из опубликованных значений, Трампу удалось сохранить поддержку в Мичигане на прежнем уровне по сравнению с 2020 годом. Уровень поддержки кандидата от демократов Харрис в Мичигане уменьшился по сравнению с поддержкой Джо Байдена на выборах 2020 года, когда он составлял 51%. Выборы президента США проходят во вторник. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Решающим будет исход голосования в колеблющихся штатах, где ни одна из партий не обладает однозначным перевесом. В этом году к ним относятся Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
мичиган
сша
аризона
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1981983503_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_9c85b05cee8b0629c63e1060f56bf7f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мичиган, сша, аризона, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Мичиган, США, Аризона, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трампу симпатизируют 45 процентов избирателей в Мичигане, показал опрос
Опрос: 45 процентов избирателей в колеблющемся Мичигане поддерживают Трампа