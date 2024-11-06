https://ria.ru/20241106/mi-28nm-1982204010.html

Российский Ми-28нм уничтожил личный состав ВСУ в Курской области

Российский Ми-28нм уничтожил личный состав ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024

Российский Ми-28нм уничтожил личный состав ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28нм ударом ракеты уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T14:41

2024-11-06T14:41

2024-11-06T15:44

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

россия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982222118_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d44284e4be86009d9aa15b3780f865fc.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28нм ударом ракеты уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносных зенитных ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20241102/kurskaya-1981569212.html

курская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа экипажа вертолета Ми-28нм в приграничном районе Курской области Экипаж вертолета Ми-28нм ударом ракеты уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. 2024-11-06T14:41 true PT0M29S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, россия, украина