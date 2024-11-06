https://ria.ru/20241106/mi-28nm-1982204010.html
Российский Ми-28нм уничтожил личный состав ВСУ в Курской области
Российский Ми-28нм уничтожил личный состав ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.11.2024
Российский Ми-28нм уничтожил личный состав ВСУ в Курской области
Экипаж вертолета Ми-28нм ударом ракеты уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T14:41
2024-11-06T14:41
2024-11-06T15:44
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28нм ударом ракеты уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет переносных зенитных ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20241102/kurskaya-1981569212.html
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Работа экипажа вертолета Ми-28нм в приграничном районе Курской области
Экипаж вертолета Ми-28нм ударом ракеты уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в приграничном районе Курской области, видео предоставило Минобороны РФ.
2024-11-06T14:41
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ, Россия, Украина
Российский Ми-28нм уничтожил личный состав ВСУ в Курской области
Экипаж Ми-28нм уничтожил личный состав и опорный пункт ВСУ в Курской области