https://ria.ru/20241106/mgu-1982190589.html
В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори
В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори - РИА Новости, 06.11.2024
В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори
Предполагаемый случай кори выявлен в одном из общежитий Московского государственного университета, на 21 день прекращен гостевой режим, сообщается в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:35
2024-11-06T13:35
2024-11-06T13:35
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предполагаемый случай кори выявлен в одном из общежитий Московского государственного университета, на 21 день прекращен гостевой режим, сообщается в Telegram-канале объединенного студенческого комитета. "В связи с предполагаемым случаем кори в ДСЛ (доме студента на Ломоносовском проспекте – ред.), по распоряжению А.А. Водолазского (начальника управления общежитиями – ред.), на 21 день или до особого распоряжения полностью прекращается гостевой режим", - говорится в сообщении. Кроме того, в общежитии отменены массовые мероприятия любого характера.
https://ria.ru/20241106/koksaki-1982182648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори
В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори, прекращен гостевой режим