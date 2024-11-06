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В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори - РИА Новости, 06.11.2024
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13:35 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/mgu-1982190589.html
В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори
В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори - РИА Новости, 06.11.2024
В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори
Предполагаемый случай кори выявлен в одном из общежитий Московского государственного университета, на 21 день прекращен гостевой режим, сообщается в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T13:35
2024-11-06T13:35
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предполагаемый случай кори выявлен в одном из общежитий Московского государственного университета, на 21 день прекращен гостевой режим, сообщается в Telegram-канале объединенного студенческого комитета. "В связи с предполагаемым случаем кори в ДСЛ (доме студента на Ломоносовском проспекте – ред.), по распоряжению А.А. Водолазского (начальника управления общежитиями – ред.), на 21 день или до особого распоряжения полностью прекращается гостевой режим", - говорится в сообщении. Кроме того, в общежитии отменены массовые мероприятия любого характера.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори

В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори, прекращен гостевой режим

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкМедицинский работник держит шприц
Медицинский работник держит шприц - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский работник держит шприц . Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предполагаемый случай кори выявлен в одном из общежитий Московского государственного университета, на 21 день прекращен гостевой режим, сообщается в Telegram-канале объединенного студенческого комитета.
"В связи с предполагаемым случаем кори в ДСЛ (доме студента на Ломоносовском проспекте – ред.), по распоряжению А.А. Водолазского (начальника управления общежитиями – ред.), на 21 день или до особого распоряжения полностью прекращается гостевой режим", - говорится в сообщении.
Кроме того, в общежитии отменены массовые мероприятия любого характера.
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