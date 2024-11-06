https://ria.ru/20241106/mgu-1982190589.html

В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори

В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори - РИА Новости, 06.11.2024

В общежитии МГУ выявили предполагаемый случай кори

Предполагаемый случай кори выявлен в одном из общежитий Московского государственного университета, на 21 день прекращен гостевой режим, сообщается в... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T13:35

2024-11-06T13:35

2024-11-06T13:35

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предполагаемый случай кори выявлен в одном из общежитий Московского государственного университета, на 21 день прекращен гостевой режим, сообщается в Telegram-канале объединенного студенческого комитета. "В связи с предполагаемым случаем кори в ДСЛ (доме студента на Ломоносовском проспекте – ред.), по распоряжению А.А. Водолазского (начальника управления общежитиями – ред.), на 21 день или до особого распоряжения полностью прекращается гостевой режим", - говорится в сообщении. Кроме того, в общежитии отменены массовые мероприятия любого характера.

https://ria.ru/20241106/koksaki-1982182648.html

москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва