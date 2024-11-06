https://ria.ru/20241106/metro-1982063300.html
На Сокольнической линии московского метро восстановили движение
На Сокольнической линии московского метро восстановили движение - РИА Новости, 06.11.2024
На Сокольнической линии московского метро восстановили движение
Движение восстановлено и введено в график на Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:12
2024-11-06T01:12
2024-11-06T01:14
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Движение восстановлено и введено в график на Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщило, что движение было перекрыто от станции "Парк Культуры" до станции "Университет" Сокольнической линии, а в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. "Движение на Сокольнической линии (1) восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241024/metro-1979834739.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский метрополитен, происшествия
Московский метрополитен, Происшествия
На Сокольнической линии московского метро восстановили движение
На Сокольнической линии московского метро восстановили и ввели в график движение