https://ria.ru/20241106/metro-1982063300.html

На Сокольнической линии московского метро восстановили движение

На Сокольнической линии московского метро восстановили движение - РИА Новости, 06.11.2024

На Сокольнической линии московского метро восстановили движение

Движение восстановлено и введено в график на Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T01:12

2024-11-06T01:12

2024-11-06T01:14

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Движение восстановлено и введено в график на Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщило, что движение было перекрыто от станции "Парк Культуры" до станции "Университет" Сокольнической линии, а в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. "Движение на Сокольнической линии (1) восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241024/metro-1979834739.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московский метрополитен, происшествия