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На Сокольнической линии московского метро восстановили движение - РИА Новости, 06.11.2024
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01:12 06.11.2024 (обновлено: 01:14 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/metro-1982063300.html
На Сокольнической линии московского метро восстановили движение
На Сокольнической линии московского метро восстановили движение - РИА Новости, 06.11.2024
На Сокольнической линии московского метро восстановили движение
Движение восстановлено и введено в график на Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T01:12
2024-11-06T01:14
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Движение восстановлено и введено в график на Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. Ранее ведомство сообщило, что движение было перекрыто от станции "Парк Культуры" до станции "Университет" Сокольнической линии, а в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. "Движение на Сокольнической линии (1) восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.
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московский метрополитен, происшествия
Московский метрополитен, Происшествия
На Сокольнической линии московского метро восстановили движение

На Сокольнической линии московского метро восстановили и ввели в график движение

CC BY 2.0 / Nikita / Kropotkinskaya subway stationСтанция "Кропоткинская" Московского метрополитена
Станция Кропоткинская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
CC BY 2.0 / Nikita / Kropotkinskaya subway station
Станция "Кропоткинская" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Движение восстановлено и введено в график на Сокольнической линии Московского метрополитена, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
Ранее ведомство сообщило, что движение было перекрыто от станции "Парк Культуры" до станции "Университет" Сокольнической линии, а в обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом.
"Движение на Сокольнической линии (1) восстановлено и введено в график", - говорится в сообщении.
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