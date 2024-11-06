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На Сокольнической ветке нет движения от "Парка Культуры" до "Университета" - РИА Новости, 06.11.2024
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00:59 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/metro-1982061355.html
На Сокольнической ветке нет движения от "Парка Культуры" до "Университета"
На Сокольнической ветке нет движения от "Парка Культуры" до "Университета" - РИА Новости, 06.11.2024
На Сокольнической ветке нет движения от "Парка Культуры" до "Университета"
Нет движения от станции "Парк Культуры" до станции "Университет" Сокольнической линии Московского метрополитена, в обратном направлении поезда следуют с... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:59
2024-11-06T00:59
московский метрополитен
происшествия
москва
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Нет движения от станции "Парк Культуры" до станции "Университет" Сокольнической линии Московского метрополитена, в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На Сокольнической линии (1) нет движения от станции "Парк Культуры" до "Университета". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
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московский метрополитен, происшествия, москва
Московский метрополитен, Происшествия, Москва
На Сокольнической ветке нет движения от "Парка Культуры" до "Университета"

На Сокольнической линии метро нет движения от "Парка Культуры" до "Университета"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМолодой человек в вестибюле станции "Парк культуры" Московского метрополитена
Молодой человек в вестибюле станции Парк культуры Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Молодой человек в вестибюле станции "Парк культуры" Московского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Нет движения от станции "Парк Культуры" до станции "Университет" Сокольнической линии Московского метрополитена, в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
"На Сокольнической линии (1) нет движения от станции "Парк Культуры" до "Университета". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Обстановка на станциях Сокольнической линии метро, где остановлено движение на участке из-за технической неисправности - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
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