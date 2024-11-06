https://ria.ru/20241106/metro-1982061355.html
На Сокольнической ветке нет движения от "Парка Культуры" до "Университета"
На Сокольнической ветке нет движения от "Парка Культуры" до "Университета" - РИА Новости, 06.11.2024
На Сокольнической ветке нет движения от "Парка Культуры" до "Университета"
Нет движения от станции "Парк Культуры" до станции "Университет" Сокольнической линии Московского метрополитена, в обратном направлении поезда следуют с... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:59
2024-11-06T00:59
2024-11-06T00:59
московский метрополитен
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569107936_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b9ffbdc7b7d0f460d3da7ce6f25a9bd4.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Нет движения от станции "Парк Культуры" до станции "Университет" Сокольнической линии Московского метрополитена, в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На Сокольнической линии (1) нет движения от станции "Парк Культуры" до "Университета". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240531/metro-1949798580.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569107936_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_156547ce4765729ec9f35aa3a167cfd8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский метрополитен, происшествия, москва
Московский метрополитен, Происшествия, Москва
На Сокольнической ветке нет движения от "Парка Культуры" до "Университета"
На Сокольнической линии метро нет движения от "Парка Культуры" до "Университета"