https://ria.ru/20241106/metro-1982061355.html

На Сокольнической ветке нет движения от "Парка Культуры" до "Университета"

На Сокольнической ветке нет движения от "Парка Культуры" до "Университета" - РИА Новости, 06.11.2024

На Сокольнической ветке нет движения от "Парка Культуры" до "Университета"

Нет движения от станции "Парк Культуры" до станции "Университет" Сокольнической линии Московского метрополитена, в обратном направлении поезда следуют с... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T00:59

2024-11-06T00:59

2024-11-06T00:59

московский метрополитен

происшествия

москва

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Нет движения от станции "Парк Культуры" до станции "Университет" Сокольнической линии Московского метрополитена, в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На Сокольнической линии (1) нет движения от станции "Парк Культуры" до "Университета". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240531/metro-1949798580.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московский метрополитен, происшествия, москва