https://ria.ru/20241106/metro-1982059148.html
На Сокольнической линии метро увеличили интервалы движения
На Сокольнической линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 06.11.2024
На Сокольнической линии метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения на Сокольнической линии Московского метрополитена временно увеличены из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта столицы в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:39
2024-11-06T00:39
2024-11-06T00:39
московский метрополитен
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153498/31/1534983123_0:111:3246:1937_1920x0_80_0_0_31196a72737dd2ccca790881e9f18047.jpg
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Интервалы движения на Сокольнической линии Московского метрополитена временно увеличены из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240804/metro-1963995804.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский метрополитен, происшествия
Московский метрополитен, Происшествия
На Сокольнической линии метро увеличили интервалы движения
На Сокольнической линии метро увеличили интервалы из-за человека на пути