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На Сокольнической линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 06.11.2024
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00:39 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/metro-1982059148.html
На Сокольнической линии метро увеличили интервалы движения
На Сокольнической линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 06.11.2024
На Сокольнической линии метро увеличили интервалы движения
Интервалы движения на Сокольнической линии Московского метрополитена временно увеличены из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта столицы в... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T00:39
2024-11-06T00:39
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Интервалы движения на Сокольнической линии Московского метрополитена временно увеличены из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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московский метрополитен, происшествия
Московский метрополитен, Происшествия
На Сокольнической линии метро увеличили интервалы движения

На Сокольнической линии метро увеличили интервалы из-за человека на пути

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкНа станции "Комсомольская" радиальной линии Московского метрополитена
На станции Комсомольская радиальной линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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На станции "Комсомольская" радиальной линии Московского метрополитена . Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Интервалы движения на Сокольнической линии Московского метрополитена временно увеличены из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
"На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Станция Петровско-Разумовская Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 04.08.2024
Движение на Люблинско-Дмитровской линии метро восстановили
4 августа, 16:05
 
Московский метрополитенПроисшествия
 
 
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