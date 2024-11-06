https://ria.ru/20241106/metro-1982059148.html

На Сокольнической линии метро увеличили интервалы движения

На Сокольнической линии метро увеличили интервалы движения - РИА Новости, 06.11.2024

На Сокольнической линии метро увеличили интервалы движения

Интервалы движения на Сокольнической линии Московского метрополитена временно увеличены из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта столицы в... РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T00:39

2024-11-06T00:39

2024-11-06T00:39

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Интервалы движения на Сокольнической линии Московского метрополитена временно увеличены из-за человека на пути, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале. "На юго-западном участке Сокольнической линии (1) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240804/metro-1963995804.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

московский метрополитен, происшествия