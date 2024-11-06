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Спасенного в Новгородской области медвежонка выпустили на волю - РИА Новости, 06.11.2024
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16:47 06.11.2024 (обновлено: 18:06 06.11.2024)
https://ria.ru/20241106/medvezhonok-1982249079.html
Спасенного в Новгородской области медвежонка выпустили на волю
Спасенного в Новгородской области медвежонка выпустили на волю - РИА Новости, 06.11.2024
Спасенного в Новгородской области медвежонка выпустили на волю
В Новгородской области выпустили в родной лес медвежонка, которого весной бросила медведица, рассказал глава комитета охотничьего и лесного хозяйства региона... РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T16:47
2024-11-06T18:06
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новгородская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. В Новгородской области выпустили в родной лес медвежонка, которого весной бросила медведица, рассказал глава комитета охотничьего и лесного хозяйства региона Дмитрий Графов."Медвежонок Нафаня выпущен в Новгородской области. Специалисты говорят, что берлогу сделает сам и перезимует. Спасибо центру спасения медвежат-сирот", — сообщил чиновник.Мишку доставили в тверской центр спасения медвежат-сирот в конце апреля. Его нашли в Мошенском округе. Животное было все в клещах и истощено. Медвежонок весил три килограмма, тогда как его собратья в этом возрасте достигают десяти килограммов. Его назвали Нафаней и полгода выхаживали. В 2023 году центр выходил троих медвежат-сирот из Новгородской области, а когда они подросли и окрепли, выпустил в лес.
https://ria.ru/20241002/medvezhata-1975956344.html
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общество, новгородская область
Хорошие новости, Общество, Новгородская область
Спасенного в Новгородской области медвежонка выпустили на волю

В Новгородской области медвежонка Нафаню выпустили на волю в родной лес

© Новгородское областное телевидениеМедвежонок Нафаня
Медвежонок Нафаня - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© Новгородское областное телевидение
Медвежонок Нафаня. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 ноя — РИА Новости. В Новгородской области выпустили в родной лес медвежонка, которого весной бросила медведица, рассказал глава комитета охотничьего и лесного хозяйства региона Дмитрий Графов.
"Медвежонок Нафаня выпущен в Новгородской области. Специалисты говорят, что берлогу сделает сам и перезимует. Спасибо центру спасения медвежат-сирот", — сообщил чиновник.
Мишку доставили в тверской центр спасения медвежат-сирот в конце апреля. Его нашли в Мошенском округе. Животное было все в клещах и истощено. Медвежонок весил три килограмма, тогда как его собратья в этом возрасте достигают десяти килограммов. Его назвали Нафаней и полгода выхаживали.
В 2023 году центр выходил троих медвежат-сирот из Новгородской области, а когда они подросли и окрепли, выпустил в лес.
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