https://ria.ru/20241106/medvedchuk-1982455345.html
Запад боится воссоединения России с Украиной, заявил Медведчук
Запад боится воссоединения России с Украиной, заявил Медведчук - РИА Новости, 07.11.2024
Запад боится воссоединения России с Украиной, заявил Медведчук
Запад боится воссоединения России с Украиной, так как ему нужно ослабить РФ, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-06T16:38
2024-11-06T16:38
2024-11-07T17:39
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Запад боится воссоединения России с Украиной, так как ему нужно ослабить РФ, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Он отметил, что во время Гражданской войны 1918-1921 годов попытка оторвать Украину от России националистическими движениями финансируемые Германией и Францией, провалилась, так как Красную Армию активно поддерживало русскоязычное население городов, а к украинским националистам относились враждебно. "Вот поэтому современный украинский нацизм так ненавидит русский язык и русскоязычное население, которое до сих пор, несмотря на более трех десятков лет украинизации, составляет большинство населения страны. Это население, его культура и ментальность составляет основу для воссоединения украинского народа с Россией. Вот этого воссоединения и боятся на Западе. Все это не значит, что коллективному Западу очень нужна Украина. Ему нужно ослабление России, и там никто этого не скрывает", - сказал Медведчук в интервью сайту "АиФ". По его мнению, европейцы и американцы считают себя высшей расой по отношению к украинцам, потому западный вектор, как и много веков назад, означает только путь в неволю и самоуничтожение. "Коллективный Запад, посылая на Украину оружие на сотни миллиардов долларов, только приближает конец ее государственности", - заключил Медведчук.
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в мире, россия, украина, германия, виктор медведчук, красная армия
В мире, Россия, Украина, Германия, Виктор Медведчук, Красная армия
Запад боится воссоединения России с Украиной, заявил Медведчук
Медведчук: Запад хочет ослабить РФ, поэтому боится ее сближения с Украиной
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Запад боится воссоединения России с Украиной, так как ему нужно ослабить РФ, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Он отметил, что во время Гражданской войны 1918-1921 годов попытка оторвать Украину от России националистическими движениями финансируемые Германией
и Францией
, провалилась, так как Красную Армию
активно поддерживало русскоязычное население городов, а к украинским националистам относились враждебно.
"Вот поэтому современный украинский нацизм так ненавидит русский язык и русскоязычное население, которое до сих пор, несмотря на более трех десятков лет украинизации, составляет большинство населения страны. Это население, его культура и ментальность составляет основу для воссоединения украинского народа с Россией. Вот этого воссоединения и боятся на Западе. Все это не значит, что коллективному Западу очень нужна Украина. Ему нужно ослабление России, и там никто этого не скрывает", - сказал Медведчук в интервью сайту "АиФ".
По его мнению, европейцы и американцы считают себя высшей расой по отношению к украинцам, потому западный вектор, как и много веков назад, означает только путь в неволю и самоуничтожение.
"Коллективный Запад, посылая на Украину оружие на сотни миллиардов долларов, только приближает конец ее государственности", - заключил Медведчук.