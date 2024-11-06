https://ria.ru/20241106/medvedchuk-1982455345.html

Запад боится воссоединения России с Украиной, заявил Медведчук

Запад боится воссоединения России с Украиной, заявил Медведчук - РИА Новости, 07.11.2024

Запад боится воссоединения России с Украиной, заявил Медведчук

Запад боится воссоединения России с Украиной, так как ему нужно ослабить РФ, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-06T16:38

2024-11-06T16:38

2024-11-07T17:39

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Запад боится воссоединения России с Украиной, так как ему нужно ослабить РФ, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Он отметил, что во время Гражданской войны 1918-1921 годов попытка оторвать Украину от России националистическими движениями финансируемые Германией и Францией, провалилась, так как Красную Армию активно поддерживало русскоязычное население городов, а к украинским националистам относились враждебно. "Вот поэтому современный украинский нацизм так ненавидит русский язык и русскоязычное население, которое до сих пор, несмотря на более трех десятков лет украинизации, составляет большинство населения страны. Это население, его культура и ментальность составляет основу для воссоединения украинского народа с Россией. Вот этого воссоединения и боятся на Западе. Все это не значит, что коллективному Западу очень нужна Украина. Ему нужно ослабление России, и там никто этого не скрывает", - сказал Медведчук в интервью сайту "АиФ". По его мнению, европейцы и американцы считают себя высшей расой по отношению к украинцам, потому западный вектор, как и много веков назад, означает только путь в неволю и самоуничтожение. "Коллективный Запад, посылая на Украину оружие на сотни миллиардов долларов, только приближает конец ее государственности", - заключил Медведчук.

https://ria.ru/20241105/lavrov-1981960054.html

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в мире, россия, украина, германия, виктор медведчук, красная армия