https://ria.ru/20241106/medvedchuk-1982454744.html
Медведчук прокомментировал попытки Зеленского создать империю
Медведчук прокомментировал попытки Зеленского создать империю - РИА Новости, 07.11.2024
Медведчук прокомментировал попытки Зеленского создать империю
Украина Владимира Зеленского пытается создать моноэтническую империю, а это - цель любого нацизма, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-06T16:35
2024-11-06T16:35
2024-11-07T17:41
в мире
россия
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_0:111:2986:1791_1920x0_80_0_0_0ebf309a4d389f42aedb091a04659918.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украина Владимира Зеленского пытается создать моноэтническую империю, а это - цель любого нацизма, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Сегодня не Россия, а Украина Зеленского пытается создать моноэтническую империю, что есть цель любого нацизма. В свое время Гитлер наговорил много всяких глупостей, в них многие поверили, и разразилась Вторая мировая война. И если противостоять Третьей мировой, то очень важно не верить в то, о чем сегодня говорит Зеленский, тем более, что хорошо видно, что он и сам не понимает, о чем говорит", - сказал Медведчук в интервью сайту "АиФ". "Ему написали текст, он его озвучил. А текст этот старый, писался тогда, когда на Западе в XX веке пришла идея разделить русских и украинцев и стравить их между собой. С тех пор этот план активно, настойчиво и неоднократно претворяется в жизнь. Только всегда это кончалось победой России. Почему? За Россией всегда была правда, которую западные манипуляторы не хотели признавать. И в очередной раз им эту правду придется признать", - отметил он.
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3714db95fee58c86a9bc2a2207307a2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, владимир зеленский, виктор медведчук
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал попытки Зеленского создать империю
Медведчук: Украина Зеленского пытается создать моноэтническую империю