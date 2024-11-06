Рейтинг@Mail.ru
Медведчук прокомментировал попытки Зеленского создать империю - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 06.11.2024 (обновлено: 17:41 07.11.2024)
https://ria.ru/20241106/medvedchuk-1982454744.html
Медведчук прокомментировал попытки Зеленского создать империю
Медведчук прокомментировал попытки Зеленского создать империю - РИА Новости, 07.11.2024
Медведчук прокомментировал попытки Зеленского создать империю
Украина Владимира Зеленского пытается создать моноэтническую империю, а это - цель любого нацизма, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-06T16:35
2024-11-07T17:41
в мире
россия
украина
владимир зеленский
виктор медведчук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_0:111:2986:1791_1920x0_80_0_0_0ebf309a4d389f42aedb091a04659918.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украина Владимира Зеленского пытается создать моноэтническую империю, а это - цель любого нацизма, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Сегодня не Россия, а Украина Зеленского пытается создать моноэтническую империю, что есть цель любого нацизма. В свое время Гитлер наговорил много всяких глупостей, в них многие поверили, и разразилась Вторая мировая война. И если противостоять Третьей мировой, то очень важно не верить в то, о чем сегодня говорит Зеленский, тем более, что хорошо видно, что он и сам не понимает, о чем говорит", - сказал Медведчук в интервью сайту "АиФ". "Ему написали текст, он его озвучил. А текст этот старый, писался тогда, когда на Западе в XX веке пришла идея разделить русских и украинцев и стравить их между собой. С тех пор этот план активно, настойчиво и неоднократно претворяется в жизнь. Только всегда это кончалось победой России. Почему? За Россией всегда была правда, которую западные манипуляторы не хотели признавать. И в очередной раз им эту правду придется признать", - отметил он.
https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_3714db95fee58c86a9bc2a2207307a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир зеленский, виктор медведчук
В мире, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук
Медведчук прокомментировал попытки Зеленского создать империю

Медведчук: Украина Зеленского пытается создать моноэтническую империю

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Виктор Медведчук. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украина Владимира Зеленского пытается создать моноэтническую империю, а это - цель любого нацизма, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Сегодня не Россия, а Украина Зеленского пытается создать моноэтническую империю, что есть цель любого нацизма. В свое время Гитлер наговорил много всяких глупостей, в них многие поверили, и разразилась Вторая мировая война. И если противостоять Третьей мировой, то очень важно не верить в то, о чем сегодня говорит Зеленский, тем более, что хорошо видно, что он и сам не понимает, о чем говорит", - сказал Медведчук в интервью сайту "АиФ".
"Ему написали текст, он его озвучил. А текст этот старый, писался тогда, когда на Западе в XX веке пришла идея разделить русских и украинцев и стравить их между собой. С тех пор этот план активно, настойчиво и неоднократно претворяется в жизнь. Только всегда это кончалось победой России. Почему? За Россией всегда была правда, которую западные манипуляторы не хотели признавать. И в очередной раз им эту правду придется признать", - отметил он.
Визит Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Проигрыш Харрис на выборах объяснили "проклятием Зеленского"
Вчера, 15:27
 
В миреРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор Медведчук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж19:42
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала