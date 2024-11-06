https://ria.ru/20241106/medvedchuk-1982454744.html

Медведчук прокомментировал попытки Зеленского создать империю

Медведчук прокомментировал попытки Зеленского создать империю - РИА Новости, 07.11.2024

Медведчук прокомментировал попытки Зеленского создать империю

Украина Владимира Зеленского пытается создать моноэтническую империю, а это - цель любого нацизма, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-06T16:35

2024-11-06T16:35

2024-11-07T17:41

в мире

россия

украина

владимир зеленский

виктор медведчук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/15/1928646205_0:111:2986:1791_1920x0_80_0_0_0ebf309a4d389f42aedb091a04659918.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Украина Владимира Зеленского пытается создать моноэтническую империю, а это - цель любого нацизма, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Сегодня не Россия, а Украина Зеленского пытается создать моноэтническую империю, что есть цель любого нацизма. В свое время Гитлер наговорил много всяких глупостей, в них многие поверили, и разразилась Вторая мировая война. И если противостоять Третьей мировой, то очень важно не верить в то, о чем сегодня говорит Зеленский, тем более, что хорошо видно, что он и сам не понимает, о чем говорит", - сказал Медведчук в интервью сайту "АиФ". "Ему написали текст, он его озвучил. А текст этот старый, писался тогда, когда на Западе в XX веке пришла идея разделить русских и украинцев и стравить их между собой. С тех пор этот план активно, настойчиво и неоднократно претворяется в жизнь. Только всегда это кончалось победой России. Почему? За Россией всегда была правда, которую западные манипуляторы не хотели признавать. И в очередной раз им эту правду придется признать", - отметил он.

https://ria.ru/20241106/ukraina-1982217182.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, владимир зеленский, виктор медведчук