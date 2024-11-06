https://ria.ru/20241106/medotkhody-1982255671.html

Депутаты ПС СБР и эксперты обсуждают сферу обращения с медотходами

Депутаты ПС СБР и эксперты обсуждают сферу обращения с медотходами - РИА Новости, 06.11.2024

Депутаты ПС СБР и эксперты обсуждают сферу обращения с медотходами

Участники постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного Государства обсуждают вопросы, РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T17:00

2024-11-06T17:00

2024-11-06T17:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

николай валуев

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

госдума рф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Участники постоянно действующего семинара при Парламентском Собрании Союза Белоруссии и России по вопросам строительства Союзного Государства обсуждают вопросы, связанные с практикой применения законодательства в области обращения с медицинскими отходами и отходами животноводства, передает корреспондент РИА Новости. В семинаре принимают участие депутаты Парламентского Собрания, представители министерств здравоохранения Белоруссии и России, министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии, министерства природных ресурсов и экологии РФ, НАН Белоруссии, ФМБА России, научно-исследовательских и образовательных учреждений двух стран. Участники семинара, который пройдет в течение двух дней, рассмотрят вопросы гармонизации законодательных и технологических подходов для обеспечения экологической безопасности и эффективного использования ресурсов в рамках Союзного государства. Планируется обсуждение основных направлений гармонизации законодательства Белоруссии и России о медицинских отходах, деятельности по переработке и утилизации отходов животноводства, а также по повышению эффективности системы извлечения вторичных материальных ресурсов и их использования. Председатель комиссии Парламентского Собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды, председатель постоянной комиссии Палаты представителей по экологии и природопользованию Жанна Чернявская напомнила, что Стратегия научно-технологического развития Союзного Государства, принятая в январе текущего года, ориентирует Белоруссию и Россию на разработку и применение единых высокотехнологичных механизмов, позволяющих обеспечить экологическую безопасность и унифицированный подход к переработке вторичных ресурсов. "Управление медицинскими отходами играет важную роль в обеспечении эпидемиологической безопасности, а также в защите пациентов и работников организаций здравоохранения. В Республике Беларусь и в Российской Федерации действует системное обращение отходов, подразумевающее их классификацию, учет, вывоз, переработку и утилизацию. Отходы делятся на несколько классов. Технологический цикл урегулирован соответствующими нормативными актами. Тем не менее, по информации профильных ведомств, имеется ряд устаревших норм и правовых коллизий. Также для укрепления взаимодействия между профильными организациями России и Белоруссии необходима выработка общих подходов законодательного регулирования данной сферы. Это позволит достичь более высокого уровня интеграции в рамках Союзного Государства. Отдельно внимание предлагаю уделить проблеме сбора и утилизации лекарственных препаратов с истекшим сроком годности", - сказала она в ходе семинара. Заместитель председателя комиссии Парламентского Собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды, первый заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев рассказал об опыте организации централизованного сбора медицинских отходов в Башкирии. "Что такое централизованный сбор? Оператор привозит тару, в которую сгружаются отходы, и этим занимается специализированные сотрудники такого оператора, отвозя их на места сбора и обеззараживая. Мы выяснили, что деньги медицинского учреждения экономятся практически в два раза... Плюс высвобождается время работников, которые этим занимались, плюс, что они не заражаются. Мы также надеемся, что сможем из этой цепочки убрать организации, которые просто сжигают эти отходы, вынося в окружающую среду соединение, которое очень токсично и опасно для здоровья человека... Я считаю, что этот опыт нужно переносить на всю территорию Союзного Государства. Я говорю о вещах, которые уже апробированы, работают на примере одного из регионов Российской Федерации, я говорю о Башкортостане, где такой централизованный сбор организован. Путем внесения в региональное законодательство это все отрегулировано. Такая система показала свою эффективность", - сказал Валуев. По словам Чернявской, также важной темой для обсуждения является деятельность по переработке и утилизации отходов животноводства. "Учитывая, что Республика Беларусь и Российская Федерация на производстве продовольствия очень хорошо работают и экспортируют в разные страны свою продукцию, здесь нужно сконцентрироваться на том, чтобы, во-первых, максимально уменьшить отходы, а если мы их получаем много, то научиться их перерабатывать. Сегодня инновационные технологии переработки отходов уже есть, и мы работаем над тем, как получать удобрения, так и другие смеси, которые в дальнейшем будем использовать... Мы сейчас технологиями показываем, что нужно уходить от неэффективных и устаревших форм захоронения отходов на полигонах, извлекая вторичные материальные ресурсы", - сказала она журналистам. "Дискуссии и презентации, которые мы видим, уже показывают то, что уже наработаны определенные компетенции, которыми мы можем друг с другом делиться... Поделившись друг с другом, мы можем выработать общую концепцию для улучшения экологической ситуации по этим направлениям для Союзного Государства", - добавила Чернявская. По итогам семинара будет подготовлен документ, содержащий практические рекомендации, направленные на обеспечение экологической безопасности Союзного государства. Принятые рекомендации будут направлены министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам.

https://ria.ru/20241101/krasnov-1981300851.html

https://ria.ru/20241025/tovarooborot-1980072149.html

https://ria.ru/20241022/avtostrakhovka-1979393555.html

россия

белоруссия

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россия, белоруссия, николай валуев, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), госдума рф