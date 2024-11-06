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Маск заявил о рекордном трафике в соцсети Х - РИА Новости, 06.11.2024
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09:38 06.11.2024
https://ria.ru/20241106/mask-1982121933.html
Маск заявил о рекордном трафике в соцсети Х
Маск заявил о рекордном трафике в соцсети Х - РИА Новости, 06.11.2024
Маск заявил о рекордном трафике в соцсети Х
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в соцсети Х наблюдается рекордный трафик на фоне подсчета голосов по итогам президентских выборов США. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:38
2024-11-06T09:38
в мире
сша
илон маск
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в соцсети Х наблюдается рекордный трафик на фоне подсчета голосов по итогам президентских выборов США. "Рекорд по использованию этой платформы!", - написал Маск в соцсети Х, прикрепив соответствующий график. Затем, обращаясь к своим читателям, он заявил, что "теперь вы - СМИ".
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353
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в мире, сша, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Маск заявил о рекордном трафике в соцсети Х

Маск заявил о рекордном трафике в соцсети Х на фоне выборов

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в соцсети Х наблюдается рекордный трафик на фоне подсчета голосов по итогам президентских выборов США.
"Рекорд по использованию этой платформы!", - написал Маск в соцсети Х, прикрепив соответствующий график.
Затем, обращаясь к своим читателям, он заявил, что "теперь вы - СМИ".
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В миреСШАИлон МаскВыборы президента США — 2024
 
 
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