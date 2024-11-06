https://ria.ru/20241106/mask-1982121933.html
Маск заявил о рекордном трафике в соцсети Х
Маск заявил о рекордном трафике в соцсети Х - РИА Новости, 06.11.2024
Маск заявил о рекордном трафике в соцсети Х
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в соцсети Х наблюдается рекордный трафик на фоне подсчета голосов по итогам президентских выборов США. РИА Новости, 06.11.2024
2024-11-06T09:38
2024-11-06T09:38
2024-11-06T09:38
в мире
сша
илон маск
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в соцсети Х наблюдается рекордный трафик на фоне подсчета голосов по итогам президентских выборов США. "Рекорд по использованию этой платформы!", - написал Маск в соцсети Х, прикрепив соответствующий график. Затем, обращаясь к своим читателям, он заявил, что "теперь вы - СМИ".
https://ria.ru/20240909/mask-1971505613.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Маск заявил о рекордном трафике в соцсети Х
Маск заявил о рекордном трафике в соцсети Х на фоне выборов