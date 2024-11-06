https://ria.ru/20241106/mask-1982121933.html

Маск заявил о рекордном трафике в соцсети Х

Маск заявил о рекордном трафике в соцсети Х - РИА Новости, 06.11.2024

Маск заявил о рекордном трафике в соцсети Х

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в соцсети Х наблюдается рекордный трафик на фоне подсчета голосов по итогам президентских выборов США. РИА Новости, 06.11.2024

2024-11-06T09:38

2024-11-06T09:38

2024-11-06T09:38

в мире

сша

илон маск

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980481932_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_77848b4fcca704fef1cb34a8a0486474.jpg

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в соцсети Х наблюдается рекордный трафик на фоне подсчета голосов по итогам президентских выборов США. "Рекорд по использованию этой платформы!", - написал Маск в соцсети Х, прикрепив соответствующий график. Затем, обращаясь к своим читателям, он заявил, что "теперь вы - СМИ".

https://ria.ru/20240909/mask-1971505613.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, илон маск, выборы президента сша — 2024